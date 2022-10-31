聯發科最壞情況已過 外資調升評等與目標價

聯發科 (2454-TW) 法說結束後，外資紛紛出具報告指出，聯發科第四季營收季減幅超預期，但毛利率仍維持高檔，依據過往經驗，庫存高峰通常象徵股價低谷，隨著存貨金額開始下滑，將聯發科評等自中立調升至買進，目標價也由 660 元提升至 750 元。

外資表示，安卓 (Android) 手機供應鏈庫存去化約 2 至 3 季，自今年第二季以來，聯發科營收已驟減 30%，隨著庫存去化週期即將結束，市場將由去化庫存轉為回補庫存，看好聯發科明年上半年營收將走強。

另外，儘管晶圓代工成本上漲，外資認為，聯發科下半年平均銷售單價 (ASP)、毛利率下滑壓力有限，且不論是成本上漲或是價格下滑，都已充分反映在股價上，預期手機晶片市場在雙頭壟斷 (Duopoly) 下，不太可能出現價格戰。

外資補充，聯發科擁有豐富 IP 組合、充足的工程師，也具備晶圓成本優勢，若可解決與客戶間的利益衝突，將有很好的發展潛力，包括資料中心、汽車、消費性 VR 頭戴裝置等，如 Marvell 在 ASIC 業務就佔有不錯的市場，

展望後市，外資預估，聯發科今年營收約落在 5500 億元左右，明年年減幅在 1 成內，部分預估可些微成長，毛利率則可達 46% 以上，每股純益也約 58-66 元。