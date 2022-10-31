MCU價量走跌 盛群Q3 EPS 0.99元 探兩年半低點

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (31) 日公布第三季財報，受 MCU 價量齊跌影響，單季毛利率降至 49.15%，探一年半來新低，獲利也較去年同期縮水，稅後純益 2.24 億元，季減 36.91%，年減 68.72%，每股稅後純益 0.99 元，為兩年半來低點。

盛群第三季營收 13.47 億元，季減 19.1%，年減 36.47%，毛利率 49.15%，季減 3.67 個百分點，年減 3.06 個百分點，營益率 21.23%，季減 4 個百分點，年減 6.77 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 36.91%，年減 68.72%，每股稅後純益 0.99 元。

盛群前三季營收 49.31 億元，年減 6.15%，毛利率 51.28%，年增 0.63 個百分點，營益率 24.72%，年減 0.66 個百分點，稅後純益 10.92 億元，年減 30.72%，每股稅後純益 4.83 元。

由於全球大環境影響，MCU 業者自今年中旬開始，因客戶需求急凍，加上自家與通路庫存皆偏高，影響下半年出貨量減少，銷售單價也跟著下滑，業界認為，庫存修正的情況恐一路延續至明年上半年，屆時才有機會恢復正常水位。