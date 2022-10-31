台經院9月製造業景氣燈號續亮低迷黃藍燈 瀕衰退藍燈邊緣

台經院今 (31) 日公布製造業個別產業景氣信號，9 月製造業景氣信號值降至 10.53 分，不僅連續 7 個月亮起代表景氣低迷的黃藍燈，燈號值更逼近「衰退」的藍燈。

台經院表示，為抑制居高不下的通膨，各國央行紛紛採取升息等緊縮政策平抑物價，加上俄烏戰爭膠著，導致全球經濟放緩程度超出市場預期，IMF 預估 2022 年全球經濟前景轉趨黯淡，並進一步影響 2023 年國際經濟表現。

全球景氣低迷也連帶拖累國內製造業，包括出口、外銷訂單與生產指數等經濟數據均呈現翻黑，影響需求面、原物料投入面等指標表現；股市則因歐美各升息 3 碼，國際股市下跌，及電子業庫存調整而出現震盪走低，影響經營環境指標表現。

觀察景氣信號主要組成項目，有 5 項目分數減少、1 項增加，經試算模型加權後，信號值減少 0.62 分；其中又以需求面減少 0.35 分減幅最大，其次依序為原物料投入面、經營環境面及成本面分別減少 0.16、0.08 及 0.04 分，售價面則微幅增加 0.01 分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院表示，9 月不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重從 8 月的 36.62% 增加至 42.86%，低迷的黃藍燈則由 32.98% 增加至 51.55%，持平的綠燈由 29.83% 減少至 5.59%；另外，9 月沒有代表揚升的黃紅燈與繁榮的紅燈。