〈台股盤前〉大盤待補量向上挑戰月線仍可期待

台北股市昨日大盤上漲 161.33 點作收，收盤報 12949.75 點，漲幅 1.26%，成交值 1722.23 億元，市場專家指出，美股反彈，台股待補充量能向上挑戰月線可以期待，同時，對於陸續出爐個別公司財報值得留意。

證券分析師黃漢成指出，如 ABF 載板類股陸續出爐的財報欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 都有表現；而軟板廠的台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 也佳，就趨勢而言，目前在電動車及蘋果相關族群值得留意。

同時，昨日台股上漲 161.33 點，三大法人同步買超，合計買超 75.21 億元；其中自營商買超 18.42 億元，投信買超 11.08 億元，外資及陸資買超 45.71 億元。

在今晨收盤的美股方面，道瓊指數下跌 128.85 點，或 0.39%，收 32,732.95 點。那斯達克指數下跌 114.31 點，或 1.03%，收 10,988.15 點。標普 500 指數下跌 29.08 點，或 0.75%，收 3,871.98 點。費城半導體指數下跌 49.2 點，或 2.02%，收 2,384.5 點。

美股科技五大天王集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.59%；Meta (META-US) 大跌 6.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.94%。台股 ADR 以日月光跌幅最大。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

在台股重大消息方面，光學元件廠大立光 (3008-TW) 將匯回境外資金 35 億元， 累計三年來，大立光已匯回超過 228 億元，啟動產能擴充計畫，隨著三座新廠第一座將於明年第三季底進駐機台，為大立光開啟營運成長動能。

台郡公布 2022 年前三季營收 289.47 億元，毛利率 17.4%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 29.78 億元年增 89.6%，已超越去年全年，每股純益爲 9.1 元。