〈台積電ESG〉啟動竹科再生水廠專案 2025年供水導入2奈米廠區

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南科再生水廠已於 9 月正式通水，年底前每日可供應 1 萬噸工業再生水。台積電今年同時也啟動竹科再生水廠專案，預計 2025 年每日可供應工業再生水 1 萬公噸，導入 2 奈米製程廠區，並配合市政再生水供應。

台積電目標 2030 年台灣廠區再生水替代率達 60% 以上，提高組織營運韌性。

台積電積極落實製程節水與廢水分流，廠區水回收已達一滴水使用 3.5 次的成效。為更精進用水效率，台積投入再生水技術發展，攜手政府單位開發符合自來水供水標準的民生廢水再生流程及工業廢水回收技術，並打造台積電南科再生水廠。

台積電表示，水品質、純度與穩定來源對晶片生產過程至關重要，為更善用每一滴水資源，2015 年起投入再生水技術研發，建置模廠並以實廠廢水進行測試，透過反覆調整處理程序強化水質。

為使再生水品質符合製程規格，台積電也集結工業技術研究院、中鼎集團、國立臺灣大學、國立陽明交通大學等產官學界力量，開發導入低能耗生物處理、低能耗汙泥處理、高效能尿素去除等創新技術。

台積電並與台南市政府及南部科學園區管理局合作建置供水模式，藉由多重且即時自動化水質監測，確保再生水供應品質。

目前台積電也投入研發以廢熱進行濃縮廢水回收與汙泥資源化技術，避免濃排廢水外流，進一步降低環境衝擊，預計 2026 年南科再生水廠產能將提升至每日供水 3 萬 6000 噸。