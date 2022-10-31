〈台郡法說〉Q4產值估維持去年同期 全年營收估創新高

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (31) 日召開法說會，隨著進入客戶旗艦新機出貨旺季，台郡第四季產值也將持平去年同期，依此推估，台郡 2022 年全年營收將以 411 億元改寫新高，年增幅 15%。

台郡財務長熊雅士指出，預估第四季通訊產品營收比重 55-60%，包括平板及筆電等電腦類應用占比 30-35%，就絕對數字來看，通訊產品出貨值將雙位數季成長，電腦應用產品則將較第三季衰退。

台郡第三季營收 121.43 億元，通訊產品營收占比 47%，包括平板及筆電等電腦類應用占比 41%，穿戴裝置等消費電子產品占營收比重為 12%。

台郡第三季毛利率 22.3% ，熊雅士指出，第四季毛利率重要因素在新台幣兌美元匯率變化，及產品季度降價，不過台郡新產品己量產 3-4 個月，產生的規模及良率，對毛利率都是有利因素。

台郡預估全年資本支出 55-60 億元，財務長熊雅士提到，地緣政治與國際情勢，在兩岸以外增設產能已是進行式，對於明年資本支出目前保守看待，但配合客戶不缺席，且接近組裝據點才能就近服務客戶。

熊雅士並指出，台郡持續在高雄投資先進技術，聚焦差異化策略，3-4 年前在產業鏈當中已明確定位於高頻無線傳輸的領域，且已獲得正向成果，技術已從 4-6 層提升至 8-10 層；台郡高頻無線傳輸產品比重第三季已提高到 30%，2023 年也提出更高層板數的計畫。

台郡前三季營收 289.47 億元，毛利率 17.4%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 29.78 億元年增 89.6% 並超越去年全年，每股純益爲 9.1 元。