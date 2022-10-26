兩大利空衝擊 財政部預估第4季出口壓力大

受終端需求持續不振與國際大環境不穩定衝擊，財政部表示，我今年第 3 季罕見的出現進、出口同步季減態勢，創近 7 年來首見，預估第 4 季出口仍將面臨相當程度的壓力。

根據財政部發布的統計通報，第 3 季出口值 1201.7 億美元，較第 2 季減 3.7%，不僅出口衰退，受廠商備料轉趨謹慎或延緩設備購置，使得進口也較前一季減少 5.0%；如剔除物價變動因素觀察，第 3 季實質出、進口成長已明顯收斂，各分別較去年增 0.6%、年減 0.8%，貿易量能已開始反轉下滑。

長年撐起出口半邊天的電子貨類也開始出現疲態，電子零組件第 3 季出口 510 億美元，雖是歷年單季次高，但年增率僅 9.7% 已見收斂，其二極體、電容及電阻器已連續 2 季衰減。另外，消費性電子產品受需求低迷與庫存惡化，對資通與視聽產品影響更顯，第 3 季年增率僅 2.3%。

非電子類部分，光學器材受面板價跌，第 3 季出口減幅擴大至 33.1%，塑化產品隨價格走弱與終端需求不振，出口轉為衰退 12.2%，而基本金屬製品受地緣 政治衝突與國際間相繼升息影響，出口亦轉減 10.9%。

進一步看主要地區進出口前 10 大貨品分析，財政部指出，我出口前 10 大貨品以 ICT 產品為核心，且高度集中於積體電路，隨科技創新運用及終端產品晶片含量提高，今年上半年占總出口 38%，較 105 年增加 10 個百分點，並高居對陸港、日本及東協出口最大品項。

至於進口前 10 大貨品之基本態勢相對穩定，以 IC、生產半導體的機械、原油為主，三者合占總進口 1/3 強，地區來源方面，由於亞洲地區電子產業連結緊密，自陸港、日本及東協進口均以 IC 居多，自歐美輸入則以機械設備較具關鍵位階。

財政部表示，前 10 大進出口貨品反映我國半導體產業居領先優勢，但也突顯我部分關鍵設備及技術高度倚賴海外市場，隨著國際產業競爭日益劇烈，加上貿易摩擦與政治衝突，掀起保護主義氛圍，各國為保有穩定供應鏈體系，無不尋求結盟或調整全球布局考量。