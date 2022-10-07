〈進出口統計〉Q3出口值1211億美元 7年來首見衰退 Q4持續「旺季不旺」

財政部今 (7) 日公布進出口統計，第 3 季出口值 1211.1 億美元，較去年同期稱加 3.4%，但卻比主計總處預估減少 7 個百分點，更較第 2 季減少 3.7%，是近 7 年來首次出現「旺季不旺」，且極可能延續到第 4 季。

根據財政部公布數據，9 月出口值 375.3 億美元、年減 5.3%，終結連續 26 個月正成長，第 3 季出口值 1211.1 億美元，儘管仍較去年同期增加 3.4%，但卻較第 2 季減少 3.7%，呈現旺季不旺的疲態。

主要出口貨類中，9 月除電子零組件、礦產品與運輸工具外，其他貨類幾乎呈現下跌，其中電子零組件單月出口值 169.9 億美元、年增 2.4%，連續 41 個月正成長；礦產品出口值 14.5 億美元、年增 33.4%；另外，光學器材出口值 7 億美元、年減 36.2%，減幅為 7 年來最大。

蔡美娜表示，8 月出口已經有轉弱的端倪，而這股出口疲態 9 月又再度獲得印證，單月出口值 375.3 億美元，跌破 400 億美元，為今年次低紀錄，年減幅 5.3% 亦是 2020 年 2 月以來最弱，終結連續 26 個月正成長紀錄。

蔡美娜分析，9 月出口轉弱除了與高基期有關外，在全球高通膨、主要央行持續貨幣緊縮、中國景氣降溫與消費性產品需求減少的影響下，導致供應鏈庫存壓力增加。

蔡美娜進一步指出，從業者釋放的消息來看，這波庫存壓力至少要到明年第 2 季才有可能緩解，以此推估，第 4 季將繼續呈現「旺季不旺」，要達成主計總處原先預估「今年總出口額 5000 億美元目標」恐怕相當困難。

展望後市，蔡美娜說，在通膨壓力、主要經濟體持續升息、各國製造業活動放緩與俄烏戰爭等諸多變數影響下，預估 10 月出口值約落在 377 億~ 389 億美元區間，年減幅約 3%~6%。

整體而言，儘管今年下半年的出口呈現「旺季不旺」，但因上半年出口表現相對亮眼，因此今年進、出口值要刷新歷史紀錄仍是輕而易舉之事。