〈台股盤前要聞〉聯電看明年具挑戰、友達估Q4面板價續跌 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯電總經理王石預期，明年晶圓代工業產值將下滑，對聯電來說是具挑戰的一年；友達預估第四季面板出貨量將季增 5% 內，平均價格則將再下滑 5%，原規劃新設的台中后里 8.6 代廠將延遲動工，目前沒有時間表。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

聯電：明年是具挑戰的一年 客戶對新加坡廠關注提升

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (26) 日召開法說，總經理王石預期，明年晶圓代工業產值將下滑，對聯電來說是具挑戰的一年，而美國擴大對中國晶片管制，對聯電影響有限，在地緣政治因素影響下，客戶對新加坡廠關注度確實提升。閱讀全文...

友達估 Q4 面板量增價跌 台中新廠擴建計畫無限期延期

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (26) 日召開法說會，預估第四季面板出貨量將季增 5% 內，平均價格則將再下滑 5%，董事長彭双浪坦言，友達純面板營收比重仍高，無法完全避開景氣循環衝擊，將持續強化布局非面板事業，讓雙軸轉型形成一定規模，而原規劃新設的台中后里 8.6 代廠將延遲動工，目前沒有時間表。閱讀全文...

聯發科布局 Wi-Fi 7 終端產品明年落地

聯發科 (2454-TW) 昨 (26) 日舉辦「發哥開講」講座，智慧聯通事業部協理葉信忠指出，公司此次在 Wi-Fi 7 進行規格創新，首次推出「單晶片多重連結模式」，相較同業的「跨晶片」，可有效強化快速、穩定與不斷網三大要點，目前客戶相當積極，將協助客戶終端產品在明年落地。閱讀全文...

蘋果表態會遵守歐盟法律 將 iPhone 充電接口改為 USB-C

蘋果 (AAPL-US) 全球行銷副總裁 Greg Joswiak 周二 (25 日) 表態將遵守歐盟法律，將 iPhone 充電接口從 Lightning 換成 USB Type-C(簡稱 USB-C)，顯示在法規壓力之下，蘋果別無選擇只能屈服。閱讀全文...

力旺 Q3 獲利創次高 前三季 EPS 15.84 元超越去年全年

IP 大廠力旺 (3529-TW) 昨 (26) 日公布第三季財報，受惠客戶量產動能維持相對高檔，稅後純益達 4.06 億元，季減 0.74%，年增 46.57%，每股稅後純益 5.45 元，雙創歷史次高，累計前三季已達 15.84 元，不僅大賺超過 1.5 個股本，也超越去年全年的 14.78 元。閱讀全文...

臻鼎旗下鵬鼎前三季獲利大成長 貢獻每股純益 11.05 元

蘋果供應鏈 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 昨 (26) 日公布子公司鵬鼎前三季獲利，稅後純益人民幣 32.6 億元 (折合新台幣 145.72 億元) ，年增 94.69%，依臻鼎 - KY 持有鵬鼎 71.8% 股權計算，將認列獲利 104.63. 億元，依目前臻鼎股本來看，貢獻每股純益達 11.05 元。閱讀全文...

傳鄭州廠爆大規模感染 鴻海：不實訊息、園區生產穩定

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠近日爆發大規模感染、約有 2 萬人確診，公司昨 (26) 日發聲明澄清，此為嚴重不實訊息，目前園區內生產運營相對穩定，也持續做好在崗員工的安全防護。閱讀全文...