〈視陽光學轉上市〉檳城廠持續擴充 明年Q2月產能上看3800萬片增逾2成

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 今 (26) 日舉行上市前業績發表會，展望明年，董事長李重儀認為，隱形眼鏡產業受全球景氣影響程度比半導體電子產業少，對營運維持審慎樂觀，此外，視陽因應需求成長，近期也持續擴充馬來西亞檳城廠產能，估明年第二季產能將較目前增加逾 2 成，月產能上看 3800 萬片。

視陽馬來西亞檳城廠共分為兩座廠區，其中 1 廠目前月產能約落在 3000 萬片，第四季將進一步提升至 3300 萬片，屆時 1 廠空間將全數用鑿，目前也正趕工整建 2 廠，估本季完成無塵室建置，明年第二季再開出 500 萬片月產能，屆時檳城廠產能將上看 3800 萬片，後續則會依市場狀況持續評估擴充。

視陽馬來西亞總經理許金隆表示，目前產能利用率約維持在 90% 以上，後續也會以 90% 作為目標，避免過多產能閒置，而檳城兩座廠區合計最大月產能將可達到 7200 萬片，認為可支應未來數年客戶需求。

由於全球經濟景氣面臨下行風險，李重儀表示，通膨所導致的經濟下行確實會影響到所有人，視陽將更謹慎看好現金，不過在 3C 重度使用趨勢下仍有利隱形眼鏡成長，且隱形眼鏡屬於民生醫療用品，認為受影響程度相對較小，最擔心的則是封控、封城。

李重儀進一步指出，視陽是矽水膠隱形眼鏡專業製造商，主攻貼牌市場商機，明年也規劃在美、日、歐市場再推出老花、散光鏡片新品，同時擴大彩拋市占率，認為營運還是有成長空間。

觀察近年貼牌市場商機逐步擴大，根據研調機構統計，2017 年美國四大隱形眼鏡品牌市占高達 94%，但去年已降至 88%，而貼牌 Local Kings 的市占率則從 2017 年的 6% 成長到 12%，這一塊也是視陽積極搶占的市場商機，隨著矽水膠隱形眼鏡滲透率逐步提升，可望受惠。

股利政策上，李重儀說，公司近年營運步入正軌，營收、獲利皆有成長，但考量投資新事業資金需求仍高，股利政策將維持在過往 5 成水準上下，不過在財務體質改善下，配發率有機會逐步提升。