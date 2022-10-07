〈進出口統計〉我對陸港9月出口年減13.3% 創近3年半最大減幅

根據財政部統計，9 月我對陸港、日、美、歐出口同步下滑，僅對東協出口創同月最高，其中對陸港出口值 151.7 億美元、年減 13.3%，為近 3 年半以來最大減幅。
其中對陸港單月出口值 151.7 億美元，年減 13.3%，包括光學器材、塑橡膠、基本金屬等出口貨類年減幅較大，全都較去年同期減少逾 4 成；資通與視聽產品年減 28.8%，電子零組件也有近 2%。
對美出口值 58.6 億美元、年減 2.1%，其中玩具與運動用品年減近 5 成，減幅居所有貨類之冠，塑橡膠及其製品年減 15.0%，基本金屬及其製品與機械分別年減 5.8%、6.5%，資通與視聽產品年增 7.0%。
對日本出口值 25.8 億美元，較去年同期減少 0.7%，其中基本金屬及其製品年減 17.0%、塑橡膠及其製品年減 18.3%，電子零組件年增 4.5%。
另外，對東協出口值 59.9 億美元、年增 5.5%，其中礦產品年增 42.9%，電子零組件增加 3.4%、紡織品年增 12.3%、機械年增 11.9%。
統計前 9 月我對五大市場出口規模均創歷年同期新高，其中對陸港出口值 1433.7 億美元、年增 3.6%，對東協出口 621.7 億美元，年增 20.8%，對日本出口 249.3 億美元、年增 17.4%，對美國出口 571.0 億美元、年增 21.5%，對歐洲出口 311.7 億美元、年增 13.3%。