〈美股盤後〉超級財報週來臨 道瓊收紅逾410點 中概股ADR慘遭拋售

美股「超級財報週」來臨，蘋果等科技巨頭將陸續公布財報前，10 年期美債殖利率自高位回落，美股主指週一 (24 日) 開高後震盪收紅，包括消費必需品和醫療保健等防禦性板塊引領大盤上漲，中概股 ADR 慘遭拋售，台積電 ADR 大跌近 4%。道瓊收紅逾 410 點，標普升超過 1%，那指和費半分別漲逾 0.8% 和 0.6%。
標普全球 (S&P Global) 週一公布美國 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 連續四個月萎縮，製造業 PMI 更是兩年來首次跌破榮枯線，經濟衰退訊號浮現，再度燃起人們對聯準會放緩升息的希望。
而第三季財報季進入緊鑼密鼓階段，美國五大科技公司：Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 將陸續公布財報，能否為美股重拾上漲動能備受外界關注。
FactSet 數據顯示，本季標普成份股企業財報優於預期的數量和幅度均低於 5 年和 10 年的平均水準，但過去一週，第三季財報增長率較前一週有所改善。
在英國前首相強生退選後，年僅 42 歲的英國前財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 當選保守黨黨魁，同時成為英國史上首位印度裔首相，蘇納克將在近期接受國王查爾斯三世 (Charles III) 的任命，他於首度公開談話提到，面對嚴峻的經濟挑戰，他的首要任務就是團結黨和國家。
中國共產黨第二十次全國代表大會結束，習近平正式成為第 20 屆中共總書記，歷史性地開啟第三任期，中國新一屆領導班底確認後，外資在港股上演大逃殺後，美股也不例外，中概股 ADR 全面受挫，納斯達克金龍中國指數崩跌近 15%。
美國司法部週一起訴兩名中國間諜，因後者試圖阻撓總部設在中國的「一家全球電信公司」的刑事調查，雖沒有明示中國電信公司名稱，但起訴書內文顯示和中國科技巨頭華為有關。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.27 億例，死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。
週一 (24 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 417.06 點，或 1.34%，收 31,499.62 點。
- 那斯達克指數上漲 92.9 點，或 0.86%，收 10,952.61 點。
- 標普 500 指數上漲 44.59 點，或 1.19%，收 3,797.34 點。
- 費城半導體指數上漲 14.9 點，或 0.64%，收 2,351.5 點。
焦點個股
科技五大天王僅 Meta 走低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.48%；Meta (META-US) 跌 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.12%。
道瓊成分股普遍收紅。安進 (AMGN-US) 上漲 3.72%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.88%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.81%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.24%；Nike (NKE-US) 跌 0.55%。
費半成分股漲多跌少。高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；AMD (AMD-US) 跌 0.20%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.07%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.06%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.21%；美光 (MU-US) 上漲 0.34%。
台股 ADR 多收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.86%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。
企業新聞
美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 1.49% 至每股 211.25 美元。經歷連六度漲價後，特斯拉週一宣布調降中國市場多款電動車售價，其中 Model Y 長續航版大砍逾 9%，以因應中國市場激烈競爭。
二十大後，投資人擔心經濟成長淪為意識形態驅動政策下的犧牲品，中概股 ADR 昏黑一片，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 12.53%、拚多多 (PDD-US) 崩跌 24.61%、蔚來 (NIO-US) 慘跌 15.70% 和百度 (BIDU-US) 重挫 12.58%。
星巴克上月宣布在中國內地開出第 6000 家門店，上海成為全球首個星巴克門店數量破千的城市，由於持續重押中國市場，星巴克 (SBUX-US) 大跌 5.47% 至每股 83.76 美元
醫院和醫療機構的營利性運營商 HCA Healthcare (HCA-US) 自上週五大跌後週一收紅 6.97% 至每股 210.36 美元。HCA Healthcare 上週五公布喜憂參半的財報成績單，調整後每股純益為 3.93 美元，優於預期，但營收為 149 億美元，年降 2%，較華爾街估計少了 3000 萬美元。
經濟數據
- 美國 10 月製造業 PMI 初值報 49.9，預期 51.0，前值 52.0
- 美國 10 月服務業 PMI 初值報 46.6，預期 49.2，前值 49.3
- 美國 10 月綜合 PMI 初值報 47.3，預期 49.3，前值 49.5
華爾街分析
Motley Fool 資產管理公司總裁 Kelsey Mowrey 表示：「財報季中贏家和輸家出現兩樣情，市場真的開始獎勵那些積極的業績報告。好比 Netflix 上週公布營收和利潤以及訂戶增長皆超預期，其股價應聲當日飆高超過 14%，但 Snap 財報低於預期後下跌了約 28%。」
美國商銀財富管理部門股票策略師 Terry Sandven 表示：「股價波動一切都與獲利有關，通膨數據和利率也有助定調，但投資人目前在財報旺季期間仍堅持獲利和前瞻性財測，非常有可能，接下來兩週財報的表現，大盤也將同步反應。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主