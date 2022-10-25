〈美股盤後〉超級財報週來臨 道瓊收紅逾410點 中概股ADR慘遭拋售

美股「超級財報週」來臨，蘋果等科技巨頭將陸續公布財報前，10 年期美債殖利率自高位回落，美股主指週一 (24 日) 開高後震盪收紅，包括消費必需品和醫療保健等防禦性板塊引領大盤上漲，中概股 ADR 慘遭拋售，台積電 ADR 大跌近 4%。道瓊收紅逾 410 點，標普升超過 1%，那指和費半分別漲逾 0.8% 和 0.6%。

標普全球 (S&P Global) 週一公布美國 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 連續四個月萎縮，製造業 PMI 更是兩年來首次跌破榮枯線，經濟衰退訊號浮現，再度燃起人們對聯準會放緩升息的希望。

而第三季財報季進入緊鑼密鼓階段，美國五大科技公司：Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 將陸續公布財報，能否為美股重拾上漲動能備受外界關注。

FactSet 數據顯示，本季標普成份股企業財報優於預期的數量和幅度均低於 5 年和 10 年的平均水準，但過去一週，第三季財報增長率較前一週有所改善。

在英國前首相強生退選後，年僅 42 歲的英國前財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 當選保守黨黨魁，同時成為英國史上首位印度裔首相，蘇納克將在近期接受國王查爾斯三世 (Charles III) 的任命，他於首度公開談話提到，面對嚴峻的經濟挑戰，他的首要任務就是團結黨和國家。

中國共產黨第二十次全國代表大會結束，習近平正式成為第 20 屆中共總書記，歷史性地開啟第三任期，中國新一屆領導班底確認後，外資在港股上演大逃殺後，美股也不例外，中概股 ADR 全面受挫，納斯達克金龍中國指數崩跌近 15%。

美國司法部週一起訴兩名中國間諜，因後者試圖阻撓總部設在中國的「一家全球電信公司」的刑事調查，雖沒有明示中國電信公司名稱，但起訴書內文顯示和中國科技巨頭華為有關。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.27 億例，死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，醫療保健、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 走低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.48%；Meta (META-US) 跌 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.12%。

道瓊成分股普遍收紅。安進 (AMGN-US) 上漲 3.72%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.88%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.81%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.24%；Nike (NKE-US) 跌 0.55%。

費半成分股漲多跌少。高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；AMD (AMD-US) 跌 0.20%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.07%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.06%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.21%；美光 (MU-US) 上漲 0.34%。

台股 ADR 多收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.86%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。

企業新聞

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 1.49% 至每股 211.25 美元。經歷連六度漲價後，特斯拉週一宣布調降中國市場多款電動車售價，其中 Model Y 長續航版大砍逾 9%，以因應中國市場激烈競爭。

二十大後，投資人擔心經濟成長淪為意識形態驅動政策下的犧牲品，中概股 ADR 昏黑一片，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 12.53%、拚多多 (PDD-US) 崩跌 24.61%、蔚來 (NIO-US) 慘跌 15.70% 和百度 (BIDU-US) 重挫 12.58%。

星巴克上月宣布在中國內地開出第 6000 家門店，上海成為全球首個星巴克門店數量破千的城市，由於持續重押中國市場，星巴克 (SBUX-US) 大跌 5.47% 至每股 83.76 美元

醫院和醫療機構的營利性運營商 HCA Healthcare (HCA-US) 自上週五大跌後週一收紅 6.97% 至每股 210.36 美元。HCA Healthcare 上週五公布喜憂參半的財報成績單，調整後每股純益為 3.93 美元，優於預期，但營收為 149 億美元，年降 2%，較華爾街估計少了 3000 萬美元。

經濟數據

美國 10 月製造業 PMI 初值報 49.9，預期 51.0，前值 52.0

美國 10 月服務業 PMI 初值報 46.6，預期 49.2，前值 49.3

美國 10 月綜合 PMI 初值報 47.3，預期 49.3，前值 49.5

華爾街分析

Motley Fool 資產管理公司總裁 Kelsey Mowrey 表示：「財報季中贏家和輸家出現兩樣情，市場真的開始獎勵那些積極的業績報告。好比 Netflix 上週公布營收和利潤以及訂戶增長皆超預期，其股價應聲當日飆高超過 14%，但 Snap 財報低於預期後下跌了約 28%。」

美國商銀財富管理部門股票策略師 Terry Sandven 表示：「股價波動一切都與獲利有關，通膨數據和利率也有助定調，但投資人目前在財報旺季期間仍堅持獲利和前瞻性財測，非常有可能，接下來兩週財報的表現，大盤也將同步反應。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主