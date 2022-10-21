〈財報〉刷卡支出強勁 美國運通獲利上揚

美國運通 (American Express)(AXP-US) 周五 (21 日) 表示，雖然擔心今年稍後可能出現經濟放緩，但由於商品、服務和旅行支出保持成長，其第 3 季獲利略有改善。

該公司表示，現在預計全年獲利將高於其先前預測的每股 9.25 美元至 9.65 美元。

CEO 史奎瑞 (Stephen J. Squeri) 說，「全年的旅遊需求超出我們的預期。」並補充說，本季國際市場的旅遊和娛樂支出量首次超過疫情前的水平。

美國運通第 3 季營收成長 24% 至 136 億美元，得益於運通卡會員跨境旅遊支出反彈 21%。該公司當季新增了 330 萬張新卡友。

即使業績不錯，這家信用卡發行商還是為潛在的違約提撥了 7.78 億美元的準備金，與一年前經濟從疫情中迅速復甦使其釋出 1.91 億美元的準備金形成鮮明對比。

該公司股價在周五盤前交易下跌 3.5% 至 137.50 美元。

美國運通上季支出成長 19%，因為它在客戶參與和補償方面投入了大量資金。該公司上月表示計畫招聘約 1500 人出任技術職位，即使最近幾個月其他美國金融公司正在裁員。

在截至 9 月 30 日的當季，淨利成長 3% 至 18.8 億美元，合每股 2.47 美元，而去年同期為 18.3 億美元或每股 2.27 美元。

根據 Refinitiv IBES 的數據，分析師估計該公司每股獲利 2.41 美元。但還不清楚財報數字是否與估計值相當。