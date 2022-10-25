Meta股東致函祖克柏 盼裁員、削減支出精簡營運

臉書母公司 Meta Platforms 的股東 Altimeter capital Management 周一（24 日）在給 Meta Platforms 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的公開信中表示，該公司需要透過裁員與限制資本支出精簡公司營運，找回其對投資人的吸引力。

Altimeter capital Management 是專注科技企業的避險基金，擁有 Meta 公司約 250 萬股股票，占已發行股票的 0.11%。該基金認為，隨著 Meta 公司加大支出並轉向元宇宙，投資人對其失去信心，因此提出三項建議提升該公司的淨現金流入。

Altimeter 的三項建議分別為：裁減 20% 人手、每年削減至少 50 億至 250 億美元的資本支出、限制元宇宙的投資額在 50 億美元以內，而非目前的 100 億美元。該基金認為，若 Meta 採納這些建議，則其每年現金流可以翻倍增加至 400 億美元。

Meta 已經花費數十億美元在全球各地雇用數千名員工打造元宇宙，然而 Meta 的夢想落空，因為研究擴增與虛擬實境的元宇宙部門實境實驗室（Reality Labs）持續出現驚人的虧損，該公司今年前半年虧損 58 億美元。

Altimeter 認為，投資元宇宙的規模過大，不合符矽谷的標準。對此，Meta 拒絕回應置評請求，該公司將於美股周三（26 日）盤後公布第三季財報。

不過，Altimeter 董事長 Brad Gerstner 對人工智慧領域投資不餘遺力，他表示自家公司希望與 Meta

合作，不過並未提任何具體細節。

Gerstner 也提到 Meta 已失去重心，該公司股價表現落後於同業表現。他也認為 Meta 有太多的人、太多的想法，卻太少緊迫感，Meta 需要找回自己的魅力。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價上漲 0.08%，每股暫報 130.08 美元。Meta 股價今年迄今已下跌 63%，而那斯達克 100 指數跌幅約為 30%。