華郵：馬斯克準備裁掉推特75%員工

《華盛頓郵報》週四 (20 日) 報導，世界首富馬斯克 (Elon Musk) 將於下週五 (28 日) 完成推特收購，還計劃在幾個月內對推特「大瘦身」，裁掉推特員工近 75%。

馬斯克以 440 億美元收購推特的交易預計將於 10 月 28 日完成，據報導，馬斯克曾告訴投資人，他最早向銀行家尋求融資時就計劃要對推特裁員，《華盛頓郵報》週四 (20 日) 報導提供更多細節。

儘管推特人資單位已告訴員工，公司方面沒有大幅裁員計畫，但相關文件顯示，馬斯克已向潛在投資者稱，目前推特員工約有 7500 人，他準備裁掉 75% (約 5,600 名員工)，留下 2000 多人左右。

華郵：馬斯克準備裁掉推特 75% 員工 (圖片：AFP)

這樣裁員幅度引發一些人士的批評。前推特垃圾郵件和健康指標數據科學家 Edwin Chen 抨擊：「75% 裁員幅度是難以想像的，這將帶來連鎖效應，讓推特服務品質下滑，還大大打擊員工士氣，對公司失去信心，想要離開。」

ValueEdge Advisors 副主席、公司治理專家 Nell Minow 表示：「馬斯克必須能夠證明如果他真裁掉 75% 推特員工，接下來會發生什麼？他會用什麼來代替人力，人工智慧 (AI) 嗎？」

分析師認為，75% 的數字很可能只是他吸引投資夥伴的伎倆，以打動與他交談的銀行家或富人。

該報導稱，無論最終推特裁員幅度會有多大，裁員似乎都是勢在必行。推特管理層已決定，計劃裁減約四分之一的員工，在明年年底之前將薪資規模削減 8 億美元。

推特 (TWTR-US) 週四收紅 1.18% 至每股 52.44 美元，仍略低馬斯克每股 54.20 美元的收購價，其盤後股價小幅下滑逾 0.3%，年初迄今跌幅達超過 22%。