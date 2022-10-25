葉倫：正密切關注金融風險 採取措施增強美國公債市場 

美國財長葉倫周一 (24 日) 表示，當前大環境「危險而動盪」，美國財政部正在密切關注金融風險，已採取措施支撐公債市場，同時強調美國經濟健康、金融體系也仍保持韌性。

葉倫在證券業和金融市場協會 (SIFMA) 年會上發表演說，她強調，雖然目前美國還沒有出現金融不穩定的現象，但拜登政府正在密切監控美國的金融風險。

她談到英國公債市場發生劇烈震盪之後，美國為強化公債市場流動性所做的努力。英國的例子凸顯高通膨和國債水準增加，如何可能削弱市場對美國公債的需求。

葉倫說：「我們相當關注美國公債市場。美債作為深度、流動性運作良好，且是其他所有資產的基準，是極為重要的事。」

ICE / 美銀美林編纂的美國公債市場近期波動指數，正逼近 2020 年春季以來最高水準，當時為 Covid-19 疫情爆發初期，市場錯置讓美國聯準會 (Fed) 介入，以恢復市場秩序。

葉倫表示，在波動性上升、流動性降低的環境中，不難預料買賣公債的成本將上揚，但她認為市場運作仍良好，因為交易量偏高，交易員執行交易沒有困難。

她說：「我們正在尋求各種方法提高市場韌性。但我目前在市場上沒有發現問題。」

她透露，拜登政府正在推動跨部會合作，以增強美國公債市場的流動性。例如美國證券交易委員會 (SEC) 提議增加一項法規，讓更多交易集中清算。

葉倫並補充，財政部和金融金管機構也正加強監控私人基金的槓桿，並針對可能導致投資人湧入貨幣市場基金和開放式債券基金，制定先發制人的政策。