外媒：需求持續惡化 蘋果iPhone 14 Plus大砍單

《The Information》週二 (18 日) 引述消息人士報導，蘋果在 iPhone 14 Plus 首次亮相不到兩週後就開始減產，需求似乎持續惡化。此消息在美股尾盤釋出後，蘋果股價應聲跳水，一度來到單日最低點 140.61 美元，隨後略有回升，收紅 0.94% 至每股 143.75 美元。

兩位供應鏈消息人士向《The Information》透露，蘋果已告知至少一家中國供應商「立即停止」生產 iPhone 14 Plus 組件，同時蘋果採購團隊重新評估對該產品的市場需求。

消息人士稱，蘋果在中國的兩家下游供應商也分別砍掉 70% 和 90% 的訂單產量 (圖片：蘋果官網)

消息人士稱，蘋果在中國的兩家下游供應商也分別砍掉 70% 和 90% 的訂單產量。這兩家供應商主要製造蘋果手機零組件，並將其組裝成更大的模塊。

蘋果 (AAPL-US) 將 iPhone 14 Plus 定位為更便宜的 iPhone 14 Pro 機型替代品，但配用大螢幕。iPhone 14 Plus 由 A15 仿生晶片驅動，配備更升級的雙相機系統和創新的安全功能，並於 10 月 7 日開始向客戶發貨。

早在三週前，《彭博》就報導類似的消息，蘋果公司放棄 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 增產計畫，主因是需求不佳。

數據研究公司 Canalys 週二發布最新研究報告指出，全球智慧型手機第三季與去年同期相比萎縮 9%，創 2014 年以來最糟第三季。

全球智慧型手機第三季與去年同期相比萎縮 9% (圖片：Canalys)

分析師指出，當前經濟形勢導致許多消費者避免購買消費性電子設備，而是將開支集中在購買必需品上。而相對其他品牌，蘋果 iPhone 需求穩定，是前五大手機品牌唯一報告正成長的供應商，在市場低迷時期以 18% 市占鞏固領導地位。

然而，Canalys 預估，整體智慧型手機需求在未來 6 到 9 個月將持續疲弱。