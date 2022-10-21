〈財報〉油氣價格攀升推動鑽探需求 Schlumberger上季獲利成長65%

頂級油田服務提供商斯倫貝謝公司 (Schlumberger Ltd)(SLB-US) 周五 (21 日) 公布第 3 季獲利成長 64.9%，超出華爾街預期，因為石油和天然氣價格飆升導致更多鑽探活動。

由於原油價格保持在 8 年來的高點附近，石油和天然氣生產商正在尋求增產，從而提振了對斯倫貝謝設備、服務和技術的需求。本季布蘭特原油平均價格為每桶 98.96 美元，上漲 33%。

美國 9 月底的平均石油鑽井平台數量從去年同期的 508 座攀升至 762 座。國際鑽機總數增加 28%，達到 1853 座。

截至 9 月 30 日的當季，淨利為 9.07 億美元，合每股 63 美分，而一年前為 5.5 億美元，或每股 39 美分。根據 Refinitiv IBES 的數據，分析師預計斯倫貝謝每股獲利 55 美分。

該公司表示，其調整後獲利和稅前部門營業獲利率 18.7%，為 2015 年以來的最高水平。

CEO 李普奇 (Olivier Le Peuch) 在財報聲明中表示，「國際業務的成長步伐顯著加快，補充了北美本已強勁的活動水平。」「雖然對更整體的經濟環境擔憂仍然存在，但能源業的基本面仍然非常具有建設性。」

他補充說，在能源供應緊縮和額外產能有限的情況下，應該進行更多投資以重新平衡市場。

他預計斯倫貝謝將在今年第 4 季度實現營收持續成長和獲利率擴張。

股價在周五盤前交易上漲 1.77% 至 46.50 美元。

斯倫貝謝總營收成長 28% 至 74.8 億美元，其中國際業務收入為 58.8 億美元。華爾街預計營收為 71 億美元。

國際營收環比成長 13%，同比增長 26%，而北美營收與上季持平，但較去年成長 37%。

競爭對手貝克休斯公司 (BKR-US) 周三 (19 日) 的第 3 季調整後獲利超出華爾街的預期。哈里伯頓公司 (HAL-US) 財報訂下周公布。