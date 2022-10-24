本週操盤筆記：重磅科技股財報、蘋果財報、歐日央行利率決議

本週重點國際財經大事包含：蘋果、微軟和 Alphabet 等科技巨頭財報、歐洲和日本央行利率決議、主要經濟體採購經理人指數 (PMI)、美國國內生產毛額 (GDP)、核心個人消費支出物價指數 (PCE)、密大消費者信心指數和房價指數等多項經濟數據。

本週操盤筆記 (1024-1028)

1. 重磅科技股財報

美股本週進入超級財報週，包含蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和 Meta 在內，占標普 500 指數權重約 20%、那斯達克綜合指數權重超過三分之一的重磅科技股財報將在本週出爐，美股能否延續上週反彈態勢，這幾家公司的業績表現與前景展望至關重要。

Refinitiv IBES 數據顯示，標普 500 指數第三季企業獲利估年增 3.1%，表現為兩年多來最糟，明年的獲利成長率則自月初預估的 7.8% 下滑至 7.2%。

科技巨頭當中，今年僅蘋果表現優於大盤，這家占標普 500 權重 7% 的 iPhone 製造商今年迄今下跌約 17%。微軟和亞馬遜雙雙跌約 28%，Alphabet 則跌 30%，均落後標普 500 的下跌 21%。

投資人往往會受大型科技的財務實力和競爭優勢吸引，相信它們在充滿不確定性的經濟環境下也能取得穩健表現，但 Refinitiv 數據顯示，大型科技公司當中，過去兩季只有蘋果獲利和營收表現優於預期，剩餘公司都在關鍵領域碰上難題，像是微軟的個人電腦 (PC)、Alphabet 的廣告支出以及亞馬遜的消費者購買力。

美債殖利率攀高也為科技股估值帶來壓力，因為較高的殖利率可能嚴重影響企業未來的預期收益。美國 10 年期公債殖利率上週升至 14 年高位。

蘋果財報

全球市值龍頭蘋果預計在台灣時間周五 (28 日) 清晨公布新一季財報，市場除了關注經濟逆風對需求面的影響之外，還將觀察美元走強對銷售額的衝擊。

近期傳出蘋果 iPhone 14 Plus 砍單消息，引發外界對於高階機型需求放緩的擔憂。外媒《The Information》上周援引知情人士說法稱，蘋果已向不只一家中國製造商要求停止生產 iPhone 14 Plus 的零件。

此外，彭博 9 月報導指出，需求不如預期導致蘋果放棄 iPhone 14 的增產計畫，將年底前的 iPhone 14 產量目標維持在原定的 9000 萬支。

FactSet 追蹤分析師預期，蘋果本會計年度第 4 季營收估年增 6% 至 887 億美元，每股淨利 (EPS) 估年增 2.4% 至 1.27 美元。

觀察產品組合，分析師預期 iPhone 營收年增 12% 至 434 億美元，iPad 和 Mac 營收估較去年同期下滑，分別至 77 億美元和 90 億美元，Apple Watch 在內等穿戴裝置、智慧家庭和配件營收估成長 1% 至 89 億美元，值得注意的是，分析師預估上季服務營收可望首次突破 200 億美元。

歐洲、日本央行利率決議

歐元區上月通膨率意外攀至 10%，引發外界對於歐洲央行 (ECB) 再次大幅升息的預期，周四利率會議有望再升 3 碼。

考量到歐元區高度仰賴進口能源，歐元貶值恐使電價更加昂貴，從而加劇通膨並削弱經濟成長，市場認為央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本次會議可能釋出鷹派語調，藉此捍衛歐元。

另一方面，日本央行 (BOJ, 日銀) 料繼續維持超寬鬆貨幣政策不變，即使日本通膨率已達到 3%，但薪資增長和通膨預期仍較低迷，這支持了日銀的觀點，即當前通膨是由供應面因素所推動，很快就會消退。日銀堅守超寬鬆政策，已導致日元兌美元今年貶值約 30%。

除了歐洲和日本央行，加拿大和巴西央行也將在本周公布利率決議，市場預期在高通膨持續之下，加拿大央行將升息 2-3 碼，巴西央行料維持利率不變。