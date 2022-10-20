〈財報前瞻〉 大摩斷言：蘋果Q4業績、Q1前景將打敗華爾街共識

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 周三 (19 日) 研究報告斷言，蘋果 (AAPL-US) 9 月止的會計年度第四季業績應會高於華爾街目前的預期。

蘋果下周四將在美股盤後公布第四季財報，華爾街共識預期營收年增 6.6% 至 889 億美元、每股獲利增加 3 美分，達 1.27 美元。摩根士丹利 Woodring 則預期蘋果第四季營收 901 億美元。

蘋果前景訊號多空交錯：第三方數據顯示，儘管個人電腦 (PC) 產業整體疲軟，但由於中國供應鏈狀況改善，Mac 銷量激增，且新推出的 iPhone 14 系列高階款需求似乎很強勁，但低階機型的需求似乎較弱。

然而，蘋果業務以消費者為導向，越來越多的跡象表明，在經濟疲軟、利率上升和通膨加劇的情況下，消費者支出正走軟，且強勢美元顯然會拖累業績。

然而，Woodring 還預期 12 月止的第一季營收 1337 億美元，遠高於共識預期的 1284 億美元。

該分析師認為，推動蘋果業績的三大來源 iPhone、iPad 和 Mac 的生產「非常穩定」，因為零件供應改善而 iPhone 14 的交貨期仍然很長。

他認為，iPhone 組合轉向高階機型應可提高 iPhone 的平均售價，也能遠抵消匯率不利因素。他估計，第四季和第一季的 iPhone 營收均能成長 10%，且第一季較去年多一周，更能推動服務營收成長加速。

Woodring 估計，他所追蹤的其他硬體股 9 月季度營收總計將年減 13%，12 月季度年減 9%，但蘋果在這兩季度都將呈現偏高個位數的成長率。

他補充說，鑑於機構法人普遍減持蘋果，因此若財報和財測均優於預期，可望推動股價上升。Woodring 報告重申對蘋果股票的「加碼」評級，目標價 177 美元，並稱蘋果股票是他的首選。

蘋果周三上漲 0.08%，收每股 143.86 美元，今年迄今仍有近 19% 跌幅。