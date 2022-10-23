美電信巨頭策略不同調 Verizon大力推動FWA布局

美電信商 AT&T (T-US) 近期表明主攻光纖到戶 (FTTH) 營運策略，相比之下， Verizon (VZ-US) 對固定無線接取 (FWA) 布局更為積極，執行長 Hans Vestberg 在近期電話會議中指出，第三季寬頻新增用戶有 9 成為 FWA 新用戶，預計 FWA 用戶成長動能將持續至明年。

Vestberg 表示，第三季寬頻用戶增加 37.7 萬人，季增 40%，其中，FWA 受惠消費、商用強勁需求，第三季新用戶便達 34.2 萬人，季增 33%，總計目前 FWA 已覆蓋全美 4000 萬戶家庭，最終目標要達 6400 萬戶。

Vestberg 表示，考量到公司進入市場速度、目前市場寬頻需求，因此非常聚焦 FWA 發展，目前 FWA 客戶滿意度也非常高，預計 FWA 用戶成長力道將持續至明年。

Vestberg 提到，FWA 用戶快速成長與 C-Band 建置策略息息相關，公司以城市、郊區做為起點建置 C-Band，這也是 FWA 出現商機的地方，目前有超過 75% 新用戶便來自城市、郊區，第三季 C-Band 用戶使用率也較前季成長 170%。

Vestberg 指出，第三季 C-Band 全美覆蓋人口已達 1.6 億人，年底可望達到 1.75 億人，預計明年第一季將達 2 億人口，涵蓋範圍達美國每個市場、每一州。

相比之下，AT&T 對 FWA 布局較為消極，AT&T 執行長 John Stankey 電話會議中看好光纖發展，但坦言將對 FWA 布局較為消極，他表示，公司會推出 FWA 產品，但不是首要目標。