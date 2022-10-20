美企Q3財報季有好的開始 兩件事決定股市是否反彈

美企第 3 季財報季有個好的開始，華爾街銀行和一些大型企業表現優於市場預期，讓人不禁期待美股可望反彈，但分析師提醒，企業如何因應通膨的影響、對前景的看法，才是左右美股走向的關鍵。

FactSet 資料顯示，標普 500 迄今已有 64 家、約 13% 的成分股企業已公布財報，其中 70% 企業財報都令市場驚豔，但有 25% 不如預期，約 5% 和市場預期相符。

標普道瓊指數公司的資深指數分析師 Howard Silverblatt 說：「這個得財報季的開始和第 2 季財報季很像，大家以為企業獲利會驟降、數字會很難看，但一開始公布的 24 家金融業者當中，18 家的表現跑贏市場預測。」

美國企業最近幾季大多能交出比原本保守預測更良好的表現，但 FactSet 預估整體而言，本季企業獲利只會增加 2.4%，將是美國自 2020 年第 3 季季末迄今最疲軟的表現。當時美國企業深陷 Covid-19 影響中，獲利萎縮 5.7%。

美企 Q3 獲利預測，以 2021 年 12 月為基準 100，藍色線為標普 500 所有成分股，綠色為剔除能源股後的預測。圖表取自 MarketWatch

整個夏季期間，鑒於美國聯準會 (Fed) 利率升升不息，分析師爭相調降對標普 500 成分股第 3 季獲利的成長預測，調降幅度達 6.8%。

但調降預測，代表企業更有機會交出超越偏低預期的表現。例如本周起即使美債殖利率突破 4%，股市仍上漲數日。

觀察重點 1：通膨影響

分析師和操盤手為投資人指出兩大觀察要點：美國消費支出的健康程度，以及企業的展望。

Kingsview 投資管理公司經理人 Paul Nolte 說，投資人正在尋找通膨對企業獲利影響的答案，「企業是否順利把成本轉嫁出去？利潤是否縮水？業績的成長有沒有超過物價上漲幅度？」

Nolte 表示，雖然金融業財報表現相對亮眼，但他將觀察工業、原物料以及消費性產業的業績，才能判斷第 3 季財報季的強健程度。

消費性產業的財報，是觀察通膨影響的重點。 (圖: AFP)

Netflix(NFLX-US) 周二公布的財報顯示訂閱會員人數終於止跌回升，加上打擊共享帳號等開闢營收的新舉措，帶動股價大漲 13.09%，寫下今年 1 月以來最大單日漲幅，但這未能幫助美股周三收紅。

消費品巨擘 P&G(PG-US) 也公布優於市場預估的獲利和營收，但調降全年營收預測，並透露產品的銷售量因為漲價而稍微下滑。

觀察重點 2：2023 年財測

另一個焦點是企業會否調降 2023 年財測。摩根士丹利的資料顯示，從 6 月迄今，分析師對 " 標普 500 成分股 2023 年的獲利預估已經下降 4%。

在華爾街屬於較空頭一派的摩根士丹利預測，企業獲利到明年將陷入連兩季萎縮。

Lazard 資產管理公司美股主管 Ron Temple 預測，雖然部分企業可能從本季開始調降財測，但大部分可能會等到今年底、甚至明年初才會下修展望。

他也認為，現在就預測 Fed 升息影響企業獲利還太早。

Temple 表示，美股下周或接下來兩周都上漲不會令人意外，短期反彈的阻力很低。

標普 500 成分股本周共將有 66 家企業公布財報，下周將進入忙碌的一周，共有 165 家公司將公布財報。