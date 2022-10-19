歐元區9月CPI終值僅微幅下修 ECB升息3碼勢在必行

歐元區9月CPI終值僅微幅下修 ECB升息3碼勢在必行(圖片：AFP)
歐元區9月CPI終值僅微幅下修 ECB升息3碼勢在必行(圖片：AFP)

歐洲統計局（Eurostat）周三（19 日）公布數據顯示，9 月歐元區消費者物價指數（CPI）年增率終值下修至 9.9%，初值為 10%。此次修正降幅甚微，幾乎可算是不計程度，同時也代表歐元區通膨炙熱，創紀錄新高的通膨、核心數據沒有變化，給歐洲央行（ECB）帶來莫大升息壓力。

歐洲統計局數據顯示，歐元區 9 月調和 CPI 終值報 9.9%，較 8 月終值 9.1% 進一步攀升，雖經下修暫時擺脫兩位數成長但仍為歷史新高，市場預期終值為 10%。

剔除波動較大的食品與能源後，9 月核心調和 CPI 年增率終值報 4.8%，與初值和預期持平，穩居歷史新高。

歐元區 9.9% 的 CPI 增幅中，占比最大的是能源為 4.19%，其次是食品、酒精與菸草，貢獻 2.47% 的年增幅度，而服務業則貢獻 1.8% 的年增幅。

分析人士表示，隨著歐元區能源危機繼續給消費者帶來巨大的成本壓力，通膨率擺脫兩位數成長可能只是暫時的。而在這種背景下，如此小幅的下修不太可能分散 ECB 政策制定者的注意，他們準備在下周最多升息 3 碼（75 個基點）。

市場預估，到今年年底，歐洲央行存款利率將從目前的 0.75% 升至 2% 左右，明年第一季將升至 3%，然後趨於平穩。

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