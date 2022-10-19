〈財報前瞻〉蘋果Q4數據影響不大 Q1財測才是重中之重

蘋果 (AAPL-US) 下周四將公布第四財季財報，其中關鍵點在於該公司是否感受到消費經濟疲軟帶來的壓力。

隨著疫情期的需求逐漸消退，個人電腦 (PC) 銷售近幾季急遽下降，諸如美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US) 等晶片廠均已下修預期以回應 PC 的低迷。

然而，蘋果前景還有其他元素。市場研究公司 IDC 最新數據顯示，隨著中國放寬對供應鏈的防疫限制，當季 Mac 出貨量激增。另外，第四季關鍵點還包括 9 月甫推出的新款 iPhone 14 系列的初期需求。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 周二研究報告指出，蘋果第四財季向來對股價不那麼重要，但該公司對第一財季 (12 月季度) 的評論可能產生影響。

Sacconaghi 預期第四財季營收 903 億美元，每股獲利 1.31 美元，高於華爾街共識預期的營收 886 億美元和每股獲利 1.26 美元。他認為，其結果將取決於蘋果公司可從供應鏈放寬後獲益多少，以及經銷商和零售商是否重建庫存。

Sacconaghi 認為，蘋果將再次提供財報方針，而非具體指引 (蘋果在疫情大流行開始停止提供詳細的財測指引，迄今尚未恢復舊日作法。)

他認為，任何暗示 12 月季度能實現偏高個位數成長率的評論，均可被視為樂觀評論，因為他預期成長率 3.5%。但他補充，「蘋果對需求環境的定性評論可能最終更激化投資者情緒。」

但 Sacconaghi 寫道，他仍持續擔心 iPhone 的銷量增長狀況，因為經歷 2 年銷售強勁成長後，iPhone 汰換升級週期拉長，中國市場尤其明顯。更廣泛來說，他更擔心蘋果屬於疫情受惠股，得益於居家工作 (WFH) 趨勢，但現在這種趨勢可能會逆轉。

「因為消費者支出的優先順序改變，且升息可能會對需求造成壓力。蘋果以消費者為中心且高度仰賴交易，其經常性收入的營收占比不到 10%。」

Sacconaghi 維持蘋果股票「符合市場表現」的評級，目標價 170 美元，在未來三到六個月內的風險 / 回報為中立到適度負面。

針對 2023 財年，他估計營收 3,993 億美元，每股獲利 6.26 美元，低於共識預期的營收 4,119 億美元和每股獲利 6.44 美元。

蘋果周二上漲近 1%，收每股 143.7 美元，今年迄今仍跌 19 美元以上。