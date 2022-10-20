〈財報〉特斯拉Q3營收遜預期 估全年交車成長50%難達標 盤後挫逾5%

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 周三 (19 日) 公布創紀錄的第 3 季營收，但遜於市場預期，受生產效率低落和交付瓶頸等因素持續干擾，特斯拉預估全年交車成長率恐將低於 50% 的長期目標，消息拖累盤後股價挫逾 5%。

特斯拉指出，美元走強使公司獲利匯損達 2.5 億美元，原物料成本上升影響公司獲利能力，同時干擾德州和柏林新廠、新 4680 電池生產效率。即使物流和供應鏈瓶頸已有所改善，但仍存在交付問題。

談到庫藏股計畫，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉可能會在明年實施庫藏股，規模預估落在 50-100 億美元間，將待董事會批准。

特斯拉 (TSLA-US) 周三收盤小漲 0.84%，報每股 222.04 美元，因財報不如預期加上高層預測全年交車量恐難達標，盤後股價挫跌逾 5%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 訪調分析師預期

營收：214.5 億美元 (年增 56%) v.s. 219.6 億美元

(Non-GAAP) 淨利：36.5 億美元 (年增 75%)

(Non-GAAP)EPS：1.05 美元 (年增 69%) v.s. 0.99 美元

調整後 EBITDA：49.7 億美元 (年增 55%)

汽車毛利率：27.9%

自由現金流：33 億美元 (年增 148%)

財報顯示，Q3 汽車業務收入為 186.9 億美元，年增 55%，汽車毛利率自去年同期的 30.5% 下滑至 27.9%，低於分析師預期。

向其他汽車製造商販售的監管信貸，上季為特斯拉貢獻 2.86 億美元收入，是一年來最低。特斯拉曾經表示，隨著競爭對手推出越來越多電動車，監管信貸收入可能日漸縮減。

特斯拉月初公布 Q3 產量達 36.6 萬輛，年增 54%，交車量為 34.4 萬輛，年增 42%，但低於分析師預期。

馬斯克曾在 4 月表示，看好全年產量超過 150 萬輛。由於特斯拉截至前 3 季已生產近 93 萬輛電動車，這代表 Q4 還要再生產至少 57 萬輛，相當於較去年同期增長 86%，才有望實現目標。

長期年交車量成長 50% 難達標

特斯拉財務長 Zach Kirkhorn 在財報電話會議上坦承，因汽車生產和分銷過程出現變化，導致交付時間延長，預期年底交車成長率將低於 50%。

然而，馬斯克仍強調第 4 季需求表現將保持旺盛，工廠正在全速運作，交付產出的每一輛車，以保持強勁的營益率。

馬斯克重申，Semi 電動卡車將從 12 月開始交車，目前正在內華達廠生產，但未提供電動皮卡 Cyber​​truck 的具體量產時間。

特斯拉去年全年交車數為 93.6 萬輛，今年截至 Q3 已交付近 91 萬輛，距離達成年增 50% 的全年交車目標還有約 49.5 萬輛。