傳特斯拉德國廠因技術問題 暫停電池生產計畫

德國《商報》（Handelsblatt）周五（14 日）援引兩名知情人士消息報導，由於技術問題，特斯拉暫停在德國柏林超級工廠的電池生產計畫，而且在 2024 年前都不會重啟相關電池工廠的興建行動。

根據《商報》報導，暫停原因是特斯拉執行長馬斯克在兩年前提出的一個重要生產流程出現問題。對此，特斯拉位德國發言人並未立即回應置評請求。

據悉，特斯拉柏林超級工廠電池研究僅涉及電極，而所有用於電池纏繞、組裝與格式化等剩餘生產步驟設備都被移回其位於德州的總部。

目前仍處成長階段的柏林超級工廠在產能滿載的狀態下能年產 50 萬輛車，超過德國競爭對手福斯於 2021 年在全球銷售的 45 萬輛純電電動車。另外該廠還將生產 50GWh（gigawatt hours）的電池，但特斯拉尚未公開這部分的生產時間表。

值得注意的是，《商報》稱特斯拉仍打算在柏林超級工廠建立一家電池工廠作為長期發展計畫，不過在這之前該公司必須先掌握所謂的乾電極技術（dry coating of the electrodes），儘管目前該項技術測試運行順利，但還尚未正式進行大規模生產。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 6.04%，每股暫報 208.33 美元。