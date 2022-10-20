特斯拉財報電話會議 馬斯克給出三大驚奇預測

特斯拉執行長馬斯克週三 (19 日) 在財報電話會議中給出三大驚人預測，包括第四季交車預估、特斯拉估值超過蘋果和沙烏地阿美總和，以及推特收購前景。

特斯拉週三盤後第三季財報喜憂參半，營收達 214.5 億美元，遜於 Refinitiv 預期的 219.6 億美元，調整後每股純益為 1.05 美元，優於預期，毛利率與上一季持平，為 27.9%，遜於去年同期的年增率 30.5%。特斯拉 (TSLA-US) 週三收紅 0.84%，盤後股價跳水逾 4%。

特斯拉執行長馬斯克週三 (19 日) 在財報電話會議中給出多項預測如下：

預期第四季交車量將創歷史新高

特斯拉 2022 年第三季共生產超過 36.5 萬輛汽車，交付超過 34.3 萬輛汽車，雖然打破歷史紀錄，不過仍不如分析師預期。特斯拉表示因為物流繁忙，供應鏈問題，運費也高漲，確保車輛出貨變得深具挑戰。

特斯拉執行長馬斯克在財報電話會議中給出三大驚人預測 (圖片：AFP)

馬斯克在週三召開財報電話會議上表示：「我們期待第四季業績打破紀錄，似乎我們將擁有史詩般的一年結尾。特斯拉第四季有極佳需求，預計在可見的未來，我們生產的『每一輛電動汽車』都將銷售出去。」

馬斯克提到 4680 電池生產方面取得快速進展，預計在第四季將向北美所有「完全自動駕駛」(FSD) 用戶發布測試版，並可能進行 50 億至 100 億美元的庫藏股計畫。

特斯拉市值很可能超過蘋果和沙烏地阿美總和

馬斯克還提出對特斯拉未來潛在價值的看法，他預測：「特斯拉的估值有可能超過蘋果和沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的總和，這並不意味著這會發生，也不意味著這很容易達成。事實上，我認為這將是非常困難的，需要大量的工作，一些非常有創意的新產品，大規模擴張，以及運氣。」

這不是馬斯克第一次發表類似言論，馬斯克曾在 2015 年 2 月財報會議上表示：「給我十年，特斯拉市值就可追上蘋果。」

蘋果 (AAPL-US) 目前市值高達 2.31 兆美元，沙烏地阿美市值約 2.09 兆美元，特斯拉市值為 6957.56 億美元，目前仍遠遠落後這兩家公司。

推特潛力巨大

被問及收購推特一事，馬斯克回應：「推特收購正步入正軌，儘管我和其他投資人為此付出過高的代價，但我對推特的狀態感到興奮，從某種程度上講，推特這個資產價值長期性地『萎縮』，但具令人難以置信的潛力。」

馬斯克回應推特收購正步入正軌 (圖片：AFP)

推特 (TWTR-US) 週三收紅 0.077% 至每股 51.83 美元，仍略低馬斯克每股 54.20 美元的收購價，盤後受馬斯克談話激勵，其股價走升超過 1%。

被問到特斯拉、SpaceX 和推特是否最終將會併購，降低風險？馬斯克回應：「我又不是股神巴菲特，我要工作、要設計產品。我是一名工程師、製造人員和技術專家，實際上都在工作、設計和研發產品，至少現在來看沒有明顯併購這些公司的理由。」