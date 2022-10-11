需求持續下滑 大摩下調特斯拉目標價至350美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley、大摩) 分析師 Adam Jonas 下修特斯拉 (TSLA-US) 目標價，主因是該公司正面臨需求下滑的挑戰。

Jonas 維持特斯拉「加碼」評等，但是將目標價由 383 美元下修至 350 美元。他表示，特斯拉第三季產量和交付量低於預期的因素，可能會繼續對第四季和 2023 年帶來不利影響，往後可能遇到更多供應鏈問題，此外，外匯、通貨膨脹、成本等壓力也對需求造成破壞。

大摩預估，特斯拉今年交車量約 131 萬輛，低於先前預估的 137 萬輛，2023 年的交車量將為 180 萬輛，也低於先前預估的 200 萬輛。

Jonas 指出，需求下滑是一部分的問題，未來幾個月需求減少，電動車買主也將開始感受到通膨的影響。

特斯拉第三季全球交車量成長 42% 至 343,830 輛，不如分析師預測的 358,000 輛，增幅也比一年前的 73% 小，第二季產量為 365,923 輛。

交車量與市場預期的落差約 1.4 萬輛至 1.5 萬輛間，是特斯拉相當長一段時間以來不曾出現的大幅落差。

不過，華爾街似乎沒那麼擔心特斯拉的狀況，不少分析師還是認可特斯拉，並將一切問題歸咎物流問題。Oppenheimer、貝爾德、德意志銀行等分析師在檢視特斯拉第三季交車報告時均指出，特斯拉生產近 36.6 萬輛車，倘若能全數交付就不會與預期交車量出現落差。