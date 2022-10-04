別怪物流！特斯拉Q3交車量不如預期 恐是更嚴重問題

特斯拉 (TSLA-US) 第三季交車量不如預期，令股價受重創，華爾街似乎認為物流為肇因，但這並非投資人的疑慮，他們擔心的是需求。

特斯拉周日（2 日）表示，第 3 季全球交車量激增 42% 至 343,830 輛，不如分析師預測的 358,000 輛，增幅也比一年前的 73% 小。上季產量為 365,923 輛。

交車量與市場預期的落差約莫 1.4 萬輛至 1.5 萬輛間，是特斯拉相當長一段時間以來不曾出現的大幅落差。

在美股大盤周一 (3 日) 普遍上漲 2% 以上之際，特斯拉股價重挫 22.85 美元或 8.61%，收每股 242.40 美元。

華爾街似乎沒那麼擔心特斯拉的狀況，不少分析師還是認可特斯拉，將一切歸咎物流問題。特斯拉表示其季末「運輸途中車輛」遠高於以往，因為公司轉向「更均衡的混合區域性汽車製造模式」。

這有一些道理，畢竟特斯拉近期在德州和德國開闢兩家新工廠，且銷售模式一直在變化。德國工廠向歐洲市場提供服務，過去歐洲市場主要是由上海工廠供貨。

更甚者，Oppenheimer、貝爾德、德意志銀行等分析師在檢視特斯拉第三季交車量報告時均指出，特斯拉生產近 36.6 萬輛車，倘若能全數交付就不會與預期交車量出現落差。

Future Fund Active ETF (FFND-US) 共同創辦人 Gary Black 並不像分析師那樣樂觀，他對「一切怪物流」的說法提出兩項質疑：首先，特斯拉為什麼要向中國買家提供搭配合作保險機構的優惠折扣？

這裡指的折扣為，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日間下訂並完成交付的 Model 3 和 Model Y 全系車型的中國車主，若選擇通過特斯拉合作保險機構購買相應車險，可以享受保險補貼人民幣 7000 元。

其次，特斯拉為什麼要等到 9 月 21 日才出口過剩庫存？

這兩大問題潛在答案是：中國存有需求問題。

雖然特斯拉以新聞稿補充，目前仍處於接單生產，亦即所有生產的車輛都有買家。儘管如此，中國買家下訂單後常常最後沒有完成交易，因此特斯拉將上海工廠打造的車輛運送至海外銷售。

特斯拉過去並未發生這類的事情，也因此引起投資人緊張。

Black 是特斯拉大多頭，特斯拉在其 ETF 中佔有很大比例。他指出，特斯拉的定價行為可能導致中國買家撐著不下訂，希望再次降價。這是汽車或任何物品價格波動可能帶來的問題，價格上漲時，買家會湧入並刺激需求，價格下跌時，買家反而冷靜下來等待價格再多跌一些。

或許第三季未見中國需求的主因是價格波動，但特斯拉投資人恐怕得再多等幾個月才能釐清真相。