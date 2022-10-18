經濟前景黯淡之際 特斯拉加大招聘力道

儘管特斯拉執行長馬斯克可能擔心經濟情勢，但該公司網站站的職缺表明，這家全球市值最大的汽車製造商正在快速招聘員工，而且幾乎涵蓋所有類別的工作。

特斯拉本周在其招聘網站上列出逾 6,900 個職缺，自 6 月中旬路透開始追蹤該數據以來，幾乎激增近 50%。

相較之下，根據 Thinknum Alternative Data 和避險基金 Snow Bull Capital 追蹤的數據，2022 年 5 月招聘的職缺達到最高峰，超過 7,400 個。

馬斯克 6 月初向員工發出警告，他對經濟有種「非常糟糕」的感覺，並表示特斯拉可能要裁員。不過他後來在推特上表示，未來 12 個月內總員工數將會增加。

Snow Bull Capital 主管 Taylor Ogan 表示，特斯拉的招聘廣告很重要，因為這透露特斯拉想要成長的領域，而「這是一項領先指標，比其他任何東西都重要」。

在特斯拉網站上張貼的職缺廣告中，約四分之三的職位在美國，主要集中在工及辦公室所在的加州、德州及內華達州；其次是新廠所在的德國和加拿大。特斯拉在另一個聚焦於中國的網站上列出了 200 多個職缺，該公司最近將上海廠升級，以提高產量。

在 6 至 10 月期間，儘管特斯拉提高月度汽車產量並提高價格，但其製造領域的招聘廣告卻相對溫和的成長 20%，達到近 1,300 個職缺。

Roth Capital 分析師 Craig Irwin 對此表示，製造成本沒有上升，定價卻在上升，對該公司未來的利潤成長來說是個好消息。

特斯拉將於本周三（19 日）美股收盤後公布最新一季財報。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 6.46%，每股暫報 218.24 美元。