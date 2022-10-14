南韓9月資通訊科技出口年減2.2% 連3個月萎縮

南韓科學技術情報通信部周五 (14 日) 公布，9 月資通訊科技 (ICT) 出口額年減 2.2% 至 208 億 6,000 萬美元，連續 3 個月遜於去年同期。但智慧型手機出口在新機上市等效應拉抬下，在相隔 3 個月後，再度回到 200 億美元水準。

南韓 9 月 ICT 出口金額依品項區分，在全球景氣放緩影響下，半導體年減 4.6%，顯示器年減 18.6%，電腦 / 周邊年減 20.2%。

在南韓最主要的四個 ICT 出口品項中，只有行動電話出口正成長，出口金額年增 21.2%。一般認為，這與三星電子 8 月底推出折疊機等新品有關。

依國家地區來看，南韓 9 月 ICT 出口至美國及日本，分別較去年同期增加 3.6% 和 18.2%，出現睽違 3 個月的正成長。另一方面，出口至中國 (年減 4.7%)、歐盟 (年減 0.9%)、越南 (年減 15.1%)，則都呈現萎縮。

在進口方面，南韓 9 月 ICT 進口金額年增 13.7% 至 129 億 3,000 萬美元。在韓元兌美元匯價出現急遽下跌影響下，與前月出現的 ICT 進口金額新高紀綠相比、少了 5 億 9,000 萬美元。

南韓 9 月 ICT 領域的貿易收支盈餘達 79 億 4,000 萬美元，比前月高出 21 億 5,000 萬美元；不過和去年同期相比，則少 20 億 2,000 萬美元。