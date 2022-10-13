鉅亨美股雷達： 市場關注即將發布的CPI數據 應材下修Q4營收預測

美股重要看點：

市場關注 9 月 CPI、失業金數據。多家銀行公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.892 %。美股期貨週四 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.77%，標普 500 期貨漲 0.77%，那斯達克 100 期貨漲 0.47%。

美國聯準會 (Fed) 週三 (13 日) 公布的 9 月 20 到 21 日的會議紀要顯示，為讓通膨回落到 2% 的目標，將在短期在把利率提高至限制性水準並維持一段時間，不過有幾位官員認為，調整升息幅度降低對經濟前景不利的風險非常重要。

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三 (12 日) 表示，Fed 的下一步動作取決於通膨表現，若沒有看到下滑跡象，應該繼續保留大幅調升利率這個選項，但若通膨開始降溫，放慢升息步調會是合理的。

美國將在周四 (13 日) 美股盤前公布最新消費者物價指數 (CPI)，繼 8 月年增 8.3% 後，市場預期 9 月 CPI 年增率將達 8.1%，且核心 CPI 估再觸 40 年高位。

根據上月公布的利率點陣圖，Fed 官員預估聯邦基金利率將在今年底達到 4.4%，明年達 4.6%。

房地產億萬富翁、前喜達屋集團執行長 Barry Sternlicht 警告，美國聯準會激進升息及嚴打通膨的做法，正在「抽乾」美國股市，隨著經濟和流動性開始萎縮，即使是「健康的魚」也會死去。

他的警告呼應了其他專家的觀點，這些專家預測，隨著聯準會匆匆忙忙緊縮，股市將大幅下挫。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，股市可能會再下跌 20%，「末日博士」經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 則預測，美國股市可能會暴跌 40%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月核心 CPI 年增率 (%)，預估 6.5，前值 6.3

美國 9 月 CPI 年增率 (%)，預估 8.1，前值 8.3

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 22.5，前值 21.9

重要個股動態：

應用材料 (Applied Material) 周三 (12 日) 將第 4 季 (本季) 營收預測調降約 4 億美元，並警告新年度第 1 季的營收可能也會受到同等影響，原因是美國對中國新一波出口管制措施將影響整個半導體業，且衝擊應材在中國的業績。

應材如今對 2022 會計第 4 季 (10 月 30 日止) 淨營收的預測中值約為 64 億美元 (增減 2.5 億美元)，和原先預估中值 66.5 億美元 (增減 4 億美元) 相比，下修幅度介在 2.5 億至 5.5 億美元 (中值 4 億美元)，且不如 Refinitiv 訪調分析師預測的 66.7 億美元。

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美中科技戰升溫之際，先進半導體設備大廠艾司摩爾下令美國員工依循拜登政府的最新規範，停止為中國客戶提供服務。

一份內部郵件顯示，ASML 要求其在美國的員工，避免直接或間接為中國客戶提供服務、出貨或是其他支持，公司仍在積極評估哪些特定晶圓廠可能受到新規影響。

上述命令適用於 ASML 所有美國員工，包含美國公民、綠卡持有者以及居住在當地的海外人士。

ASML 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑞信周三 (12 日) 下調對微軟 (MSFT-US) 的預期，理由是高庫存水位和經濟不明確性，正導致個人電腦 (PC) 面臨 20 年來最嚴重的萎縮。

瑞信在分析報告中說：「IDC 和 Gartner 發布 2022 年第三季 PC 出貨量數據，顯示 PC 市場出現歷史性放緩。Gartner (批發) 和 IDC (出貨) 報告指出，第三季出貨量分別年減 19.5% 和 15.0%，第二季出貨量分別年減 12.6% 和 15.3%。2021 年第三季則分別年增 1.0% 和 3.9%。」