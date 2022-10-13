PC出貨量20年來最嚴重萎縮 瑞信調降微軟財測

瑞信周三 (12 日) 下調對微軟 (MSFT-US) 的預期，理由是高庫存水位和經濟不明確性，正導致個人電腦 (PC) 面臨 20 年來最嚴重的萎縮。

瑞信在分析報告中說：「IDC 和 Gartner 發布 2022 年第三季 PC 出貨量數據，顯示 PC 市場出現歷史性放緩。Gartner (批發) 和 IDC (出貨) 報告指出，第三季出貨量分別年減 19.5% 和 15.0%，第二季出貨量分別年減 12.6% 和 15.3%。2021 年第三季則分別年增 1.0% 和 3.9%。」

「相比之下，微軟管理層預測 Windows OEM 9 月季度的營收降幅為偏高的個位數百分比。目前共識預期 Windows OEM 營收成長年減 8.0%。 」

分析師寫道，自 Gartner 開始追蹤 PC 市場以來，9 月季度的預估創市場最大跌幅紀錄，也是連續第四季較去年同期下滑。

分析師補充，儘管供應鏈緊繃和中斷狀態已有所緩解，但 PC 市場現在面臨庫存水位提升，以及消費者和企業兩邊需求都疲軟的困境。

「為反映 PC 出貨量趨勢嚴重惡化、宏觀經濟環境惡化以及外匯交易阻力增加這幾點，我們重新修訂微軟 2023 財年和 2024 財年的營收和 EPS 估值。」

瑞信對微軟 2023 財年營收預測自 2211 億美元下降至 2168 億美元，EPS 自 10.05 美元下降至 9.78 美元。2024 財年營收自 2572 億美元下降至 2521 億美元，EPS 自 12.49 美元下降至 12.27 美元。