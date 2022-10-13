〈美禁高階晶片輸中〉遭禁令波及 應材下修Q4營收預測、估Q1有同等影響

應用材料 (Applied Material) 周三 (12 日) 將第 4 季 (本季) 營收預測調降約 4 億美元，並警告新年度第 1 季的營收可能也會受到同等影響，原因是美國對中國新一波出口管制措施將影響整個半導體業，且衝擊應材在中國的業績。

應材如今對 2022 會計第 4 季 (10 月 30 日止) 淨營收的預測中值約為 64 億美元 (增減 2.5 億美元)，和原先預估中值 66.5 億美元 (增減 4 億美元) 相比，下修幅度介在 2.5 億至 5.5 億美元 (中值 4 億美元)，且不如 Refinitiv 訪調分析師預測的 66.7 億美元。應材將在 11 月 17 日公布第 4 季財報。

應材 Q4 最新財測

營收：61.5-66.5 億美元 (原估 62.5-70.5 億美元) vs 66.7 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

EPS：1.54-1.78 美元 (原估 1.82-2.18 美元)

應材並表示，第 4 季調整後 EPS 可能落在 1.54-1.78 美元，低於原先預測的每股 1.82-2.18 美元。根據應材，美國新出口管制措施衍生的庫存和再次製造費用，使 EPS 折損 23 美分。

應材成為第一家針對美國輸中高階晶片管制，提供實際營運影響金額的公司。

美國上周五宣布中國新一波出口管制之後，多家晶片設備廠已經開始做出相應的調整。荷商艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 告知美國客戶，不再提供服務給中國的客戶，該公司雖未把較先進的極紫外光 (EUV) 微影設備賣到中國，但持續在中國銷售深紫外光 (DUV) 微影設備。

中國是應材 (AMAT-US)、英特爾 (INTC-US) 等公司最大單一市場，也是全球電子產品供應鏈重要的一環，因此難以輕言離開中國，因此出口管制讓半導體類股近日來大跌。

應材股價從上周四迄今大跌約 14%，周三尾盤變動不大，收盤跌 0.38% 至每股 76.01 美元，盤後續挫逾 1%。

根據 Evercore ISI 分析師 C.J. Muse，中國約占應材去年總營收的 29%。他先前預測，科磊 (KLAC-US)、科林研發 (LRCX-US)、應材這三家半導體設備廠的 5-10% 營收將受影響，如果中國有任何報復舉措，營收影響會更大。