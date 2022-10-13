都是熱門ETF別亂買，選擇撇步在這裡

長線存股一個好的 ETF ，可能是普通投資者享受複利效應，獲得財務自由最佳的懶人投資法。

美國上市的ETF管理費也是全球最低，流動性最好, 選擇近3,000隻的超級ETF市場。

無上限成長空間的半導體 ETF

uSMART策略分析師黃佳仁表示，市場上有個傳聞：無半導體無科技。 因為所有3C電子產品都得靠他運行。而半導體產業鏈非常複雜，產業鍊主要包括芯片設計、製造、封裝與測試這三大環節，有沒有發現所謂竹科一條龍，全部在裡面？未來隨著市場需求，竹科一條龍也將成長為台灣半壁山。

半導體製造過程需要用到大量材料和設備，所以半導體設備及材料也是兩大支柱產業。半導體材料是整個產業鏈中細分領域最多的 。簡而言之，半導體行業你可以說他是個複雜的全球化產業，但是也可以說台灣製造業獨霸全球半導體。半導體芯片從無到有的旅程中，需要穿行2.5萬英里的距離橫跨其中不同的價值鏈公司，才能被安裝至終端電子產品。如果不是技術人員，很難看的清公司之間的競爭優越。單單曝險於個股如台積電很難抓住半導體行業回報。所以投資半導體ETF如VanEck半導體ETF（SMH）就是參與半導體行業回報和全球科技進步的最佳途徑。

說到這裡，有些投資者會說他們更鍾情於成立較久的 iShares 費城交易所半導體 ETF(SOXX)，但基本上這兩檔 ETF 持有公司非常相似，都只投資於美國上市的半導體股票或者是 ADR。只是權重不同。再仔細看，其中近期的投資回報，波動率和最深的下跌狀況都很相近，所以決定性關鍵就在於流動性。

VanEck半導體ETF目前是全球最大的半導體ETF，資產總值(AUM)高達63億美元，比iShares費城交易所半導體ETF高出3億美元。同樣的，資產總值高的ETF，流動性通常最好，追踪誤差最低， 費用比率最低。關鍵是護國神山TSM(台積電)佔SMH約11%的權重，為第一大佔比，相比之下SOXX則是16大持倉，只佔3.6%的權重。

連股神巴菲特也大讚的標普 500 指數型 ETF

uSMART策略分析師黃佳仁表示，連股神巴菲特都曾公開推薦通過定期投資標普500指數型ETF，業餘投資者也能輕鬆戰勝大部分基金經理。您可以想像成標普500指數指數型基金是一個綜合沙拉，沙拉禮包含了美國市值前500大企業的優質股票。所以投資可以很簡單，如果你只看好美國的經濟成長，就可以享受整體美國市場的經濟成長帶來的長期成長收益，應用到過去四期所提到的碎股投資、抓住轉折點，一但訊號出現，加碼、加碼、再加碼。

而知名的標普500指數ETF就有SPDR標普500 ETF(SPY), iShares核心標普500指數ETF (IVV), 或是 Vanguard標普500指數ETF(VOO)

這三隻 ETF 回報率只有細微的不同，所以投資者喜愛推薦總費用比率 (稱作 TER) 較低的 IVV 或 VOO。實際進行交易這 3 只 ETF 的話，長期下來會發現同時間下單買賣所得到的最大回報率其實是 SPY。

uSMART策略分析師黃佳仁認為，最大的原因其實不是來自於個股表現不佳，而是二級市場的流動性。觀察後會發現交易SPY流動性（on-screen liquidity）會是最好的。由於大部分個人投資者只會在二級市場上進行交易，所以我們非常在乎買賣那一刻出現的買賣差價和成交量。簡單的說，一般情況下AUM越大的ETF，流動性越佳，比較難產生買賣價差過大情況。追踪誤差越少，讓你散戶在最好的成交價完成交易，而SPY資產總值平均高於IVV和VOO1千億美元，造就它流動性最好，資本成本也就越低。

成長股投資者的最愛 ETF

Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)追蹤納斯達克100指數，是美國納斯達克最大100檔非金融股組成的，其中科技佔比最大高達49%，因此被市場人士廣泛視為美國科技業健康狀況的晴雨表。其成分股包括蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和特斯拉，一看就知道這檔ETF絕非小人物。

ETF投資者經常把SPY和QQQ做比較，兩者擇一做長期存股。尤其我常聽到投資者的疑問：既然投資標普 500 指數SPY已經達到美股多元化佈局時，為什麼還需要投資納斯達克 100 指數。

uSMART策略分析師黃佳仁認為，這部分要從長期持有的看法說起，多少人感嘆：當年買股票時為什麼不買蘋果、台積電來當作養老金。如果從 20歲開始存，40歲早已財富自由。20年前的台灣股市背景什麼最紅呢？光碟片或金融股，多少人想從光碟片一夜致富？所以，財富自由就是投資未來，多點蘋果、特斯拉、Google 這種能創造未來的科技股絕對是需要。

uSMART策略分析師黃佳仁認為，再回頭看標準普爾 500 指數，這是衡量目前美國股票表現的標準，能給與投資者現在大盤回報。但科技股權重卻只有27%也致使2020年的跌市谷底反彈時，從最低點彈回最高點時間共花了120日，相比之下QQQ因有較重的科技權重，國際投資者看好未來，僅用73日就回到高點，爬升速度相較於SPY快得多。以科技股在熊轉牛快速回升的特徵，相信2022年這輪大跌結束後，QQQ仍是短線投資者所好，別忘了，這也是長期退休族務必持有的標的。但是獲利總伴著波動，所謂忍一忍風平浪靜，下一步邁向上漲。QQQ過去10年年化收益率高達16.45%，而SPY只有11.91%，從衡量股票的收益率波動的年化標準差只有18%，比QQQ的21%來得低，但是又低了多少呢？3%，股票要看未來。

總而言之，uSMART策略分析師黃佳仁認為，未來成長科技股將會跑贏傳統價值股，這是趨勢的必然，風口上的豬都會飛。如果您正在尋找以科技為重點的 ETF以賺取跑贏大盤回報，QQQ 會是您投資組合一個不可或缺的標的。

大佛李其展10/22首次分享技術分析美股投資術

現職：

uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨科技大學

擅長財務分析、技術分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，新加坡財經投資媒體經常參考的未來金融趨勢大師。

黃佳仁 Youtube 頻道：特斯拉機器人 https://www.youtube.com/watch?v=HDNJPSmXhfs

黃佳仁 線上即時互動：https://bit.ly/3we7hSS