Fed理事鮑曼：若通膨未能降溫 支持繼續大幅升息

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三 (12 日) 表示，若通膨遲遲沒有出現緩和跡象，她將支持更多大幅升息行動。

鮑曼表示，Fed 的下一步動作取決於通膨表現，若沒有看到下滑跡象，應該繼續保留大幅調升利率這個選項，但若通膨開始降溫，放慢升息步調會是合理的。

然而，鮑曼認為目前還沒有降息的可能，為了使通膨降溫，她重申必須將利率升到限制性水準，並維持一段時間。目前還不清楚需要將利率升到多高，以及限制性政策立場需要維持多久。

美國將在周四 (13 日) 美股盤前公布最新消費者物價指數 (CPI)，繼 8 月年增 8.3% 後，市場預期 9 月 CPI 年增率將達 8.1%，且核心 CPI 估再觸 40 年高位。

周三稍早公布的 Fed 會議紀要顯示，在對抗通膨方面，官員們認為採取太少行動所付出的代價比過度行動還要更高，不過，本次紀錄也出現有關調整升息步伐的討論，顯示與會官員仍希望在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨。

根據上月公布的利率點陣圖，Fed 官員預估聯邦基金利率將在今年底達到 4.4%，明年達 4.6%。

鮑曼還談到前瞻指引的限制，她認為相較於零利率時期，現在提供前瞻指引的好處已經更少，在充滿高度不確定性的前景之下，政策靈活度變得至關重要。

她認為，提供明確的前瞻指引可能降低委員會處理意外經濟狀況的靈活度，去年的前瞻指引便導致過於寬鬆的貨幣政策持續太久，這代表央行在傳達政策立場方面未能跟上實際情況的轉變。