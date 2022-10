晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說,總裁魏哲家表示,客戶對 3 奈米的需求超越台積電的供應量,明年將滿載生產,3 奈米家族量產前兩年的產品設計定案 (tape-out) 數量,也將是 5 奈米的 2 倍以上。

魏哲家表示,3 奈米需求超乎預期,部分原因來自持續存在的機台交期問題,且相較 2020 年 5 奈米量產首年的營收貢獻,預估 3 奈米量產首年營收貢獻將更高,但因台積電營收規模也同步擴增,因此估明年 3 奈米營收占比約在 4-6%。

魏哲家指出,儘管半導體產業持續面臨庫存調整,但 3 奈米及 N3E 製程均有許多客戶參與;他並透露,N3E 技術開發進度較計劃提前,預計 2023 年下半年量產。

魏哲家說,台積電正與設備供應商緊密合作,為 3 奈米製程準備更多產能,以支援客戶在明年、2024 年及未來的強勁需求。

至於 2 奈米進度,魏哲家則回應,目前為止一切順利 (So far, so good.),甚至優於預期,仍照進度預計 2025 年量產,目前客戶參與度與 3 奈米及 5 奈米相當。