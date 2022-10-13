〈台積電法說〉7奈米稼動率下滑影響至明年上半年 高雄廠產能規劃同步調整

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說，總裁魏哲家坦言，受客戶需求轉弱影響，第四季 7、6 奈米產能利用率將下滑，影響會持續到明年上半年，並透露高雄廠 7 奈米產能規劃將有所調整。

由於蘋果 (AAPL-US) 新機處理器與高通 (QCOM-US) 新一代旗艦手機晶片，均採用台積電 4 奈米製程，在第三季產能拉升下，帶動台積電 5 奈米家族營收占比首度超車 7 奈米， 5 奈米由 21% 成長至 28%，7 奈米則由 30% 下滑至 26%。

魏哲家表示，受到手機、PC 等部分客戶需求下滑，第四季 7 奈米及 6 奈米製程投片遞延，影響產能利用率，預估會持續到明年上半年，需要幾季時間回到過去水準。

但魏哲家認為，這僅是因景氣循環變化，並非結構性需求改變，仍預估明年下半年 7 奈米家族需求會再回升，在此期間將與客戶緊密合作，透過提供特殊製程等方式，抵銷需求下滑的影響。

隨著 7 奈米產能利用率下滑，台積電也調整高雄廠產能規劃，高雄廠預計今年動土，2024 年開始量產，原規劃以 7 奈米及 28 奈米製程為主。不過，魏哲家今日表示，高雄廠 7 奈米計畫有所調整，但 28 奈米不變、照進度進行。