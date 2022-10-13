〈台積電法說〉Q4營收估季增0.4% 與毛利率可望續創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說，預估第四季營收將達 199-207 億美元，以中間值估將季增約 0.4%，符合市場預期，毛利率高標上看 61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

台積電預估，第四季美元營收將達 199-207 億美元，相當於季減 1.6% 至季增 2.3%，以中間值估約季增 0.4%；以 1 美元兌換新台幣 31.5 元計算，營收估達 6268.5-6520.5 億元，相當於季增 2.2-6.3%，毛利率估 59.5-61.5%，營益率 49-51%，雙率均可望再創高。

台積電原預估第三季匯率為 1 美元兌換新台幣 29.7 元，但實際匯率為 1 美元兌換 30.32 元。財務長黃仁昭指出，由於匯率有利、加上成本改善，即便大環境遭遇通膨等逆風，仍帶動第三季毛利率超標、優於預期。

從台積電財測來看，第四季毛利率有機會超越第三季的 60.4%，再創新高。黃仁昭指出，以第四季毛利率預估值中位數來看，將與第三季持平，主要是匯率有利因素與產能利用率下滑相抵銷。

總裁魏哲家表示，第四季因智慧型手機與高效運算，對 5 奈米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，因此預估業績將持平表現。

台積電前三季營收 559.5 億美元，新台幣營收達 1 兆 6383.59 億元，年增 42.6%。台積電對全年營收展望維持先前預估，魏哲家表示，若以美元計，今年營收仍將成長 34-36%。

