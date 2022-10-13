〈台積電法說〉Q3毛利率衝破6成 每股賺10.83元再創高略優預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說，並公布第三季財報，受惠蘋果新機處理器拉貨升溫、先進製程放量、漲價效益與新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，毛利率衝破 6 成大關，單季獲利 2808.7 億元，季增 18.5%，年增 79.7%，每股純益 10.83 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，前三季每股純益已達 27.79 元。

台積電第三季營收 202.3 億美元，季增 11.4%，年增 35.9%，新台幣營收 6131.4 億元，季增 14.8%，年增 47.9%，毛利率 60.4%，季增 1.3 個百分點，年增 9.1 個百分點，超越財測高標 59.5%，營益率 50.6%，季增 1.5 個百分點，年增 9.4 個百分點，同樣超越財測高標 49%；稅後純益 2808.7 億元，季增 18.5%，年增 79.7%，每股純益 10.83 元。

台積電前三季營收 559.5 億美元，新台幣營收達 1 兆 6383.59 億元，年增 42.6%，毛利率 58.5%，年增 7.3 個百分點，營益率 48.6%，年增 7.9 個百分點；稅後純益 7206.26 億元，年增 67.5%，每股純益 27.79 元。

台積電第三季受惠蘋果新品挹注，加上新台幣兌美元單季重貶超過 6.7%，貶值情況超過台積電原先財測預期的 29.7 元，助攻新台幣計價營收與毛利率。

以製程來分，台積電第三季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 28%，7 奈米占比 26%，16 奈米 12%，28 奈米 10%。

以技術平台來看，台積電第三季智慧型手機營收占比 41%，高效運算 39%，物聯網 10%，車用電子 5%，消費性電子 2%。其中，物聯網營收大增 33%，智慧型手機成長 25%，動能最強勁。