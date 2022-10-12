達美航空和星巴克聯結彼此會員計劃 擴大顧客消費範圍

達美航空 (DAL-US) 和星巴克 (SBUX-US) 正在將它們的會員方案聯繫起來，這是兩家公司擴大其獎勵計畫吸引力並促進銷售的最新動作。

自周三 (12 日) 開始，達美航空「飛凡里程常客計劃」會員在聯結帳戶後，在星巴克每消費 1 美元即可賺取 1 英里里程。將這兩個會員方案聯繫起來的客戶在搭乘達美航空航班當日，在參與活動的星巴克門市購物時可以獲得星巴克獎勵的雙倍「星星」。

達美航空已經允許其「飛凡里程常客計劃」會員透過 Airbnb (ABNB-US)、Lyft (LYFT-US) 和 Instacart 賺取里程，同時包括與美國運通 (AXP-US) 的聯名信用卡，因為該公司和其他業者擴展客戶在搭機之外累積積分的方式。會員計劃對航空公司來說變得更加重要，尤其是在疫情期間旅遊不振。星巴克還表示，其會員計劃有助於提升銷售額。

從周三到年底，「飛凡里程常客計劃」和「星巴克獎勵計劃」的會員如果聯結其兩者帳戶，就可以獲得 500 英里里程。一旦他們進行了符合條件的購買，例如食品、飲料或其他商品，將可再獲得 150 顆星。

根據星巴克網站資料，會員計劃每 150 顆星可以換取一杯咖啡飲品，像是卡布奇諾。

免費機票所需的里程數因需求和其他因素而異。以本周例為，一張於 11 月 4 日從紐約約翰甘迺迪國際機場出發前往洛杉磯並在 10 天後返回的往返機票在達美航空網站上的售價為 30500 航哩。

星巴克一位女發言人說，顧客每次購買都可以獲得「飛凡里程常客計劃」和星巴克的星星。

截至 7 月 3 日，美國版 Starbucks Rewards 有 2740 萬活躍會員。這家咖啡連鎖店上個月表示，這些會員占公司訂單超過半數。在最近的投資人大會，星巴克表示計劃將其獎勵計劃與其他會員計劃建立聯繫。

不過酒水、稅費和小費不包括在獲取里程的範圍內。