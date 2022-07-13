〈財報〉消費者需求強勁 達美航空預計全年可獲利

達美航空 (DAL-US) 周三 (13 日) 預測，全年將實現「實質」獲利，因為強勁的旅遊需求提振了業績。

達美航空預計第 3 季也將獲得可觀獲利，營業利益率估在 11-13% 內，達美航空表示，沒有證據顯示消費者需求出現回落。

該公司第 2 季調整後每股純益為 1.44 美元，低於 Refinitiv 分析師預期的每股 1.73 美元，但仍寫 2019 年以來最佳。達美航空截至 6 月營收為 138 億美元，超過華爾街的預期。

隨著越來越多人恢復包括假期在內的常規出遊，美國航空業者正享受著 3 年來最強勁的夏季旅遊季節，而各國政府取消疫情旅遊限制，也帶動訂位數飆升，國際客流量正在反彈，辦公室重新開放也推動商務旅遊的需求。

根據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據，今年夏天美國的客運量較去年同期增加 18%，5 月陣亡將士紀念日假期周末以來，平均水平約為疫情前水平的 89%，大多數美國航空業者即使面對通膨壓力，第 2 季依舊能夠實現獲利。

達美航空的競爭對手美國航空 (AAL-US) 周二 (12 日) 預測，將自疫情爆發以來首度單季獲利。

自 5 月初以來，紐約證券交易所 Arca 航空公司指數已下跌 22%，原因是擔心機票價格上漲、經濟前景惡化、持續高通膨和利率上升可能會削弱下半年的旅行支出。

然而，達美航空表示，秋季旅行預訂強勁。巴斯蒂安說，秋季到冬季，需求繼續保持良好。

達美預計第 3 季營收將較 2019 年成長 5%，但預計產能將減少 15-17%。非燃料營運費用估計比 2019 年水平高出 22%。

達美航空表示，恢復營運可靠度是首要任務，由於最近幾周的表現，受到人員短缺、天氣和空中交通管制限制，造成航班延誤和取消。

達美表示，7 月業績開局良好。為了緩解人員緊張，已在其位於亞特蘭大和紐約機場的辦事處配置了數百名員工，以協助辦理登機手續和行李托運。