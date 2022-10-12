〈財報〉百事第3季獲利營收達標 調升全年財測

百事第3季獲利營收達標 調升全年財測。（圖：AFP）
百事第3季獲利營收達標 調升全年財測。（圖：AFP）

百事公司 (PepsiCo)(PEP-US) 第 3 季獲利和營收都超出分析師預期，周三 (12 日) 盤前調升了全年預測。

其股價在盤前交易中上漲約 2%。

根據 Refinitiv 的數據，與華爾街估計相比，擁有 Mountain Dew、Gatorade 和 Lay 品牌的百事公司上季業績如下：

●調整後每股獲利 1.97 美元，高於預期的 1.84 美元
●營收 219.7 億美元，高於預期的 208.4 億美元。

該公司將 2022 年有機營收成長預測從 10% 調升至 12%，並將核心固定貨幣每股獲利成長預測從 8% 調升至 10%。

該公司表示，雖然銷量下降，但其 Frito-Lay 北美部門的營收成長了 20%，桂格北美食品 (Quaker Food North America) 營收也成長了 15%。北美飲料部門 (PepsiCo Beverages North America) 營收則因銷量略高而成長 4%。

百事公司之前曾表示，預計其成本將在今年下半年繼續上漲。作為回應，該公司表示正在加速其成本管理計畫，包括為其品牌包裝改用更小的尺寸。

競爭對手可口可樂 (KO-US) 定 10 月 25 日公布財報。

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