〈美禁高階晶片輸中〉傳3家美國供應商暫停中國業務 撤離長江存儲駐廠員工

根據多家媒體周三（12 日）援引知情人士消息報導，美國政府宣布擴大對中國晶片出口的管制後，美國晶片設備供應商應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）與科林研發（Lam Research）開始撤離其在中國長江存儲的駐廠員工，並暫停在中國的業務活動。

據悉，應材、科磊與科林研發近幾天已經暫停對長江存儲的設備安裝支援並暫停新工作安裝，同時也撤出其在長江存儲的員工。

上述晶片設備製造商約有數十名員工進駐在長江存儲的工廠，這些員工握有先進晶片生產設備方面的專業知識，在工廠營運和製造能力方面有著關鍵作用，而此舉也將讓長江存儲無法開發晶片升級、維修等先進技術。

截稿前，長江存儲、科磊、科林研發與應材均未回應置評請求。

目前還不清出這些公司之所以撤離員工是因為長江存儲被列入「未經核實清單」（ unverified list）還是其他限制。不過有知情人士說，即便這些公司撤走關鍵技術人員後，長江存儲仍能使繼續使用庫存零組件營運一些產線。

知情人士也說，美國晶片設備製造商正在評估與中國客戶合作時須採取何種措施以遵守新規，長期影響尚不清楚。

與此同時，全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士周三表示已暫時豁免美國的出口管制措施，並獲准在中國繼續正常生產活動一年，另外有消息傳出三星也獲得同樣的臨時豁免。

科磊以其檢驗與測試設備著稱，科林研發則是以侵刻機聞名，應材則是生產晶圓表面沉積材料層的工具，這些都是生產晶片的關鍵步驟，而這些製造商最大的市場就是中國，對各公司貢獻約 30% 的營收。

截稿前，應材 (AMAT-US) 盤中股價上漲 0.3%，每股暫報 76.53 美元；科磊 (KLAC-US) 下跌 1.75%，每股暫報 276.01 美元；科林研發 (LRCX-US) 下跌 1.09%，每股暫報 323.50 美元。