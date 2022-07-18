逾10年最大訂單 達美航空宣布採購100架波音737 Max

達美航空 (DAL-US) 將採購 100 架波音 737 Max 10 飛機，這是 10 多年來向這家美國飛機製造商首度下的新機大訂單。

這筆交易還外帶 30 架飛機的選擇權。定 2025 年開始交機。

新訂單對波音 (BA-US) 來說是個好消息，因為空中巴士最近贏得了大多數訂單，其中包括幾家中國國有航空公司。當前正值中美貿易局勢緊張，波音對這樣的結果感到遺憾。

達美航空周一 (18 日) 表示，該訂單將使其窄體機隊現代化，因為該航空公司尋求利用新冠疫情創紀錄下滑後的旅遊大幅反彈。它表示，Max 飛機的燃油效率將比將替換的噴射客機高出 20%-30%。

總部位於亞特蘭大的達美航空是美國 4 大航空公司中，唯一近年來沒有訂購新波音飛機的航空公司，這對空中巴士有利，因為它不斷強化了其窄體和長程廣體機隊。達美航空在疫情退役了較舊的波音 777，並一直在接收更多空巴 A350 雙走道飛機的交機。

在 2018 年和 2019 年兩起致命墜機事故造成嚴重傷亡後，737 Max 至少停飛了 18 個月。美國於 2020 年 11 月解除了停飛。達美航空的競爭對手在此期間面臨運力限制，因為新 Max 的交機已暫停。

Max 10 型號是窄體 Max 系列中最大的型號，尚未獲得監管批准。波音希望在今年年底前獲得這些飛機的批准。兩起墜機事故後通過的法規將要求新飛機配備駕駛艙警報系統。

達美航空 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 之前曾暗示訂購 Max 飛機。在最近一次投資人大會上，在被問及窄體飛機的可能訂單時，巴斯蒂安說：「我們一直在努力與波音達成協議；希望我們能夠解決這個問題。」

達美將為這款機型配置 182 個座位：129 個標準經濟艙座位、33 個附額外腿部空間的 Comfort + 和 20 個頭等艙座位。

波音股價在周一盤前交易上漲 4%，而達美航空上漲超過 2%。

達美近年來大部分新訂單來自空中巴士。

2017 年，達美航空陷入了波音與加拿大龐巴迪公司之間的貿易爭端，後者當時是達美航空訂購的 C 系列窄體飛機的生產商。波音聲稱龐巴迪以低於成本的價格出售飛機，最終敗訴。空中巴士後來接管該計畫，將飛機重新命名為 A220。