本週操盤筆記：美國9月CPI、Fed會議紀要、美股財報週開跑

本週重點國際財經大事包括：美國將公布 9 月 CPI 數據，中國、德國、日本等重要經濟體也將公布前月物價數據，同時聯準會 (Fed) 將公布 9 月會議紀要，另外，美股財報週正式起跑，將由花旗、摩根士丹利、摩根大通等金融巨頭率先領軍，以下是本週國際大事。

美國 9 月 CPI 數據出爐 估連三降

美國非農數據上週公佈後，本週市場關注週四 CPI 數據表現，市場預期 9 月 CPI 年增率將下降至 8.1%，較 8 月下降 0.2%，Fed 官員透露，目前通膨仍未顯著改善，預計也不太可能快速降溫，將會維持強勁鷹派論調，可能明年初必須繼續升息。

除了美國外，中國、德國、日本、法國等大型經濟體也將發布 CPI 數據。

Fed 9 月會議紀要 關注通膨、經濟衰退隱憂

Fed 將於週四同日發布 9 月會議紀要，美國央行對通膨與經濟衰退等看法至關重要，美股長期多頭 Jeremy Siegel 示警，Fed 持續過快升息，接下來經濟衰退風險將「極高」。

美國聯邦基準利率目前處於 3.0% 至 3.25% 區間，CME FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 11 月升息 3 碼機率為 81.1%，2 碼僅不到 2 成機率。

美股財報週起跑 金融股帶頭

美股財報週將在本周拉開序幕，將由美國金融股領頭，富國銀行 (WFC-US)、貝萊德 (BLKUS) 將在週四公布財報，摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)、花旗 (C-US) 則於週五發布，其他還包含達美航空 (DAL-US)、聯合健康 (UNH-US) 等。

FactSet 預期，美股第三季獲利年增率為 2.4%，將創自 2020 年第三季以來最差表現，預計美股 10 大板塊將下修財測，目前標普 500 指數未來 12 個月預估本益比為 15.8，低於 5 年平均 PE 18.5，以及 10 年平均的 17.1。