9月CPI年增率2.75% 連2個月低於3%

主計總處今 (6) 日公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.75%，雖較 8 月 2.66% 還高，但已是連續 2 個月低於 3%。

根據主計總處公布資料，在扣除蔬果與能源後，核心 CPI 年增幅為 2.79%，同樣高於 8 月的 2.74%，進一步看 17 項民生物資平均漲幅則擴大至 5.84%，為近 8 年最大漲幅。

對於 9 月的 CPI 年增率較 8 月走揚，市場質疑是通膨壓力升溫的徵兆，但主計總處認為，9 月的 CPI 年增率擴大主要是受氣候影響，因軒嵐諾颱風導致農產品損失，推升價格走揚，使得食物類 CPI 年增 5.3%，是推升 CPI 增加的關鍵因素。

主計總處認為，9 月的 CPI 雖已連續 2 個月低於 3%，但仍高於 2%，加上每個月至少購買一次的漲幅高達 5.06%，因此消費者對於物價上漲感受較為深刻，但預期在國際原物料價格回跌下，研判物價漲幅壓力可望趨緩。

主計總處官員說，從農委會的批發資料來看，蔬菜價格應該會逐步回穩，接下來如果天候因素能夠穩定，研判 10 月的 CPI 年增幅有望低於 9 月。

另外，行政院穩定物價小組所關注的重要民生物資，9 月的 CPI 年增率為 5.84%，不僅漲幅高於 8 月的 5.35%，也創下近 8 年來新高紀錄，其中條理由、沙拉油與衛生紙，受黃豆與國際紙漿價格走揚，分別創下 13 年半與 3 年多來最大漲幅。