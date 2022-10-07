PC需求疲軟 AMD第三季初步財報慘 營收僅56億美元

美國半導體大廠 AMD 週四 (6 日) 盤後公布第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元 (±2 億美元)。

AMD (AMD-US) 週四收黑 0.13% 至每股 67.85 美元，盤後受此消息拖累，其股價應聲跳水超過 4%。

AMD 初步公布的第三季營收約為 56 億美元，年增 29%，遠低於先前預估的 67 億美元 (±2 億美元)。Non-GAAP 毛利率達 50% 左右，也低於此前預計的毛利率接近 54%。

AMD 公布初步第三季財報 (圖片：AMD)

營收按業務部門劃分來看，AMD 用戶端部門第三季營收約為 10 億美元，年降 40%。遊戲部門營收約為 16 億美元，年增 14%。資料中心部門營收也是 16 億美元左右，年增 45%。AMD 嵌入式部門營收約 13 億美元，年增 1,549%。

AMD 指出，受到 PC 市場弱於預期，以及整個 PC 供應鏈採取重大庫存調整措施影響，導致處理器出貨量減少，連帶客戶部門營收遜於預期。另外，毛利率低於預期主因是用戶端處理器出貨量和平均售價 (ASP) 下降。

AMD 執行長蘇姿丰提到：「PC 市場在第三季明顯疲軟，雖然公司產品組合銷售仍然非常強勁，但宏觀經濟條件導致 PC 需求低於預期，整體 PC 供應鏈出現顯著庫存調整。在當前市場環境下，我們對資料中心、嵌入式和遊戲部門的表現，以及多元化的業務模式和資產負債表的實力感到滿意，公司仍然專注於領先的產品路線圖，並期待在第三季底左右推出新一代 5 奈米資料中心和顯示卡產品。」

AMD 將在 11 月 1 日的正式財報電話會議上討論財務業績和前景。