FTC罕見修改對Meta反壟斷訴狀指控

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週五 (7 日) 罕見修改對 Meta 反壟斷訴訟的內容，此前 FTC 以反壟斷為由，試圖阻止 Meta 收購虛擬實境 (VR) 健身應用 Supernatural 的開發商 Within Unlimited。

美國聯邦貿易委員會 7 月 27 日對 Meta 提起反壟斷訴訟，指控 Meta 透過收購 Within 來擴大 Meta 的 VR 帝國，這將減少市場競爭，同時違反反壟斷法，要求法庭頒布禁令，禁止 Meta 併購 Within，這是 FTC 對於 Meta 收購首度進行「先發制人」的打擊。

然而，FTC 週五要求美國地方法官 Edward Davila 允許其撤銷一些指控，罕見修改對 Meta 的反壟斷訴狀。

Meta 認為 FTC 正在進行選擇性反壟斷執法 (圖片：AFP)

據悉，FTC 刪除「Meta 旗下最流行的虛擬現實遊戲 Beat Saber 和被收購對象 Within 健身軟體 Supernatural 是直接競爭對手」的陳述，這在 FTC 過往歷史上十分罕見。

Meta 週五回應，FTC 提起的訴訟仍然基於意識形態，而非基於證據，一下稱 Meta 和 Supernatural 為直接競爭對手，但現在又改口說並非直接對手，無論如何，Meta 依然認為 FTC 指控虛假，缺乏客觀事實和法條支持，FTC 正在進行選擇性反壟斷執法。

Meta 是擁有臉書、Instagram、Messenger 和 WhatsApp 的全球技術巨頭，是 VR 設備的最大提供商，也是美國領先的應用程序提供商。Meta 在 2021 年宣布將收購 Within，儘管兩家公司都沒有公布交易價格，但據傳收購價格高達 4 億美元。

Meta (META-US) 週五收黑 4.04% 至每股 133.45 美元，今年迄今股價已崩 60.58%。