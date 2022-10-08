FTC罕見修改對Meta反壟斷訴狀指控

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週五 (7 日) 罕見修改對 Meta 反壟斷訴訟的內容，此前 FTC 以反壟斷為由，試圖阻止 Meta 收購虛擬實境 (VR) 健身應用 Supernatural 的開發商 Within Unlimited。
美國聯邦貿易委員會 7 月 27 日對 Meta 提起反壟斷訴訟，指控 Meta 透過收購 Within 來擴大 Meta 的 VR 帝國，這將減少市場競爭，同時違反反壟斷法，要求法庭頒布禁令，禁止 Meta 併購 Within，這是 FTC 對於 Meta 收購首度進行「先發制人」的打擊。
然而，FTC 週五要求美國地方法官 Edward Davila 允許其撤銷一些指控，罕見修改對 Meta 的反壟斷訴狀。
據悉，FTC 刪除「Meta 旗下最流行的虛擬現實遊戲 Beat Saber 和被收購對象 Within 健身軟體 Supernatural 是直接競爭對手」的陳述，這在 FTC 過往歷史上十分罕見。
Meta 週五回應，FTC 提起的訴訟仍然基於意識形態，而非基於證據，一下稱 Meta 和 Supernatural 為直接競爭對手，但現在又改口說並非直接對手，無論如何，Meta 依然認為 FTC 指控虛假，缺乏客觀事實和法條支持，FTC 正在進行選擇性反壟斷執法。
Meta 是擁有臉書、Instagram、Messenger 和 WhatsApp 的全球技術巨頭，是 VR 設備的最大提供商，也是美國領先的應用程序提供商。Meta 在 2021 年宣布將收購 Within，儘管兩家公司都沒有公布交易價格，但據傳收購價格高達 4 億美元。
Meta (META-US) 週五收黑 4.04% 至每股 133.45 美元，今年迄今股價已崩 60.58%。