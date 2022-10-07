美股大多頭：如今最大的威脅不是通膨 而是經濟衰退

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美聯準會 (Fed) 持續過快升息，再這樣下去，經濟衰退風險將「極高」。

Siegel 在週五 (7 日) 接受採訪時表示，Fed 當初應該更早開始收緊政策，但如今他擔心「Fed 踩剎車太用力了」。

Siegel 表示，他是最早對 Fed 在 2020 年和 2021 年的政策發出警告的人之一，他認為，如果 Fed 像他們所說的那樣保持緊縮，甚至在明年初繼續升息，那麼經濟衰退的風險就非常高。

Siegel 指出，大部分通膨已經過去，而今天最大的威脅是衰退，而不是通膨。所有跡像都表明經濟正在放緩。Fed 必須意識到這一點，並緩和他們的鷹派立場。他認為利率已經足夠高，可以使通膨率降至 2%，最終利率應在 3.75% 至 4% 之間。

Siegel 先前就批評，Fed 正犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，可能導致嚴重衰退。他擔憂 Fed 政策會有過度升息的風險，如果 Fed 主席鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 認為，Fed 的作法將將導致美國面臨痛苦的經濟衰退，而工薪階層以及中產階級，將會為此付出代價。